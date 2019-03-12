Бунт в Гомеле: власти пошли на уступки 12.03.2019, 9:18

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Гомельскую обойную фабрику накроют саркофагом.

Вчера на Гомельской обойной фабрике состоялось рабочее совещание с участием губернатора, представителями концерна «Беллесбумпром» и областных экологических служб. Представители местной власти и специалисты снова решали, что делать с запахом и шумом.

Как сообщает «Гомельская правда», с шумом решили бороться с помощью специального саркофага для создания шумового барьера вокруг вентиляционной установки. Сооружение гарантированно устранит неприятный воющий звук вентиляторов.

Запах же призван устранить озонатор — установка работает лишь полторы недели, а чтобы «выжечь» все дурно пахнущие вещества из фабричной трубы ей нужно минимум три, объяснил директор ОАО «ЦБК-Консалт» Дмитрий Желудков.

Владимир Дворник подчеркнул, что технически эти решения выполнимы и не требуют серьезных вложений. Губернатор установил конкретный срок, за который они должны быть внедрены, — 10 дней.

Напомним, год назад предприятие запустило новое производство виниловых обоев. С тех пор люди жалуются на сильный отравляющий запах в округе и гул. В начале марта более ста человек собралось на стихийный митинг в одном из дворов Новобелицкого района в Гомеле.

Руководство предприятия неоднократно заявляло, что принимает дополнительные меры по минимизации риска выбросов вредных веществ, однако этого оказалось недостаточно. Запах не исчезал.

В июле по требованию областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды работа фабрики была приостановлена. Предприятие обязали привести выбросы к предельно допустимым нормам, провести дополнительное обследование их источника, внести необходимые корректировки в проект по модернизации участка виниловых обоев. Через некоторое время фабрика отчиталась об устраненных недостатках: в обойном цехе усилили и доработали систему фильтров на очистных установках, задействовав более эффективные фильтрующие материалы, были закуплены другие краски. Кроме этого, предприятие заключило договор с лабораторией в Курске, аккредитованной на выявление расширенного спектра загрязняющих веществ, в декабре российские специалисты провели на фабрике все необходимые замеры — превышения предельно допустимых концентраций формальдегида, аммиака и других вредных веществ не выявлено. Но проблема не исчезла.

Сейчас на фабрике ждут заключение питерской лаборатории, аккредитованной на определение расширенного спектра загрязняющих веществ, специалисты которой производили замеры воздуха 5 и 6 марта. Результаты экспертизы станут известны не раньше 23 марта. Впрочем, активисты и местные жители в объективность результатов этих исследований не верят.