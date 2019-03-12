Глава демократов в Конгрессе выступила против импичмента Трампа 12.03.2019, 9:31

Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси высказалась за консолидацию американского общества.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о том, что она не намерена начинать процесс импичмента президента Дональда Трампа. По ее словам, это может произойти лишь в случае появления новых "подавляющих" свидетельств против президента, сообщает Радио Свобода.

"Импичмент внесет такой раскол в общество, что, если только не появится что столь убедительное, подавляющее, что вызовет всеобщую поддержку такого шага, я не думаю, что мы должны идти по этому пути", - заявила Пелоси в ответ на вопрос журналистов.

Вопрос об импичменте президента публично поднимался несколькими законодателями-демократами, которые считают, что некоторые действия президента Трампа, например, вмешательство в российское расследование могут быть квалифицированы как деяние, заслуживающее отстранения от должности. Первый раз безуспешная попытка начать этот процесс была предпринята конгрессменом-демократом Брэдом Шерманом в 2017 году. Сейчас демократы, обладающие большинством в Палате представителей, могут объявить импичмент президенту, но это решение не будет одобрено Сенатом, принимающим, согласно конституции, окончательное решение об отстранении президента от власти. Там большинство принадлежит республиканцам.

Согласно опросам, большинство американцев не поддерживает идею импичмента президента. Руководство Демократической партии опасается, что такой экстраординарный шаг может вызвать прилив сочувствия к президенту и негативно повлиять на шансы кандидата от Демократической партии на президентских выборах, до которых остается чуть больше полутора лет.

Формальный отказ Нэнси Пелоси поддержать импичмент означает, что у этой инициативы нет шансов на успех даже в Палате представителей.