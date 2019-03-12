Соболенко одолела Цуренко и сыграет с Кербер на турнире в Индиан-Уэллсе 12.03.2019, 9:37

Белоруска вышла в четвертый круг турнира.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла украинку Лесю Цуренко в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — 9,03 млн долларов). Счет по партиям — 6:2, 7:5, сообщает tut.by.

Притом что Леся Цуренко (28 WTA) уверенно играет на задней линии и чувствует момент для выхода к сетке, у нее не нашлось аргументов против пятой самой побеждающей теннисистки в туре Арины Соболенко (9 WTA).

В начале стартовой партии Арина захватила лидерство — 4:0. На этом отрезке поединка процент попадания первым мячом в корт у нее составлял 82 пункта, а к концу сета упал до 69, что во многом объясняет возникшие проблемы. При всего трех виннерах за первый сет у соперницы в игре ее оставляли именно невынужденные ошибки Арины. Впрочем, у украинки их было все равно на три больше. Первый сет Леся завершила двойной ошибкой.

Во втором сете Арина вновь получила большое преимущество 4:1, а у Цуренко тем временем не было ни одного виннера. К удивлению, Соболенко сделала для возвращения Цуренко в борьбу больше, чем она сама — 5:5. Леся встретила такое развитие событий улыбкой. Затем Арина взяла подачу «под ноль», и перед третьим приемом на матч к ней подошел тренер.

— Вози ее по корту, — напутствовал Дмитрий Турсунов. — Если бегает — пускай бегает. В принципе нормально играешь… Не старайся пробить на вылет. Поиграй с большим запасом. Тебе придется самой пахать. Вцепись с самого начала. Не пытайся с первого раза забить. Если удобно, то иди к сетке. У тебя у сетки большой выигрыш.

И действительно, перед заключительным геймом десять из одиннадцати выходов Арины к сетке завершились в ее пользу. Еще два успешных выхода и два аута у Цуренко в розыгрышах позволили Арине одержать победу.

Итог поединка, который длился один час и двадцать три минуты, — 6:2, 7:5 в пользу Соболенко.

Статистика матча Соболенко — Цуренко

Попадание первой подачи: 66% — 73%

Выигрыш первой подачи: 68% — 50%

Выигрыш второй подачи: 45% — 29%

Эйсы: 1 — 0

Двойные ошибки: 2 — 4

Реализация брейк-пойнтов: 75% (6 из 8) — 43% (3 из 7)

Все выигранные очки: 70 — 51

Для Арины Соболенко это четырнадцатая победа с начала сезона с учетом игр в Кубке Федерации. В четвертом раунде турнира в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко встретится с немкой Ангеликой Кербер (8 WTA). Это будет первый раз, когда теннисистки сыграют друг с другом.

Напомним, что в своем первом матче в Индиан-Уэллсе Арина сломила сопротивление австралийки Айлы Томлянович (44 WTA) — 6:3, 4:6, 6:0.