Секреты мозга: как «прокачать» память и легко изучать новое 2 12.03.2019, 9:44

2,312

Процесс будет успешным, если его будут сопровождать положительные эмоции.

Обучение должно быть ожидаемой радостью, а не безальтернативным обязательством. Серьезно. Нейронаука утверждает, что положительные эмоции напрямую влияют на качество обучения, пишет nv.ua.

Мы уже знаем, что во время обучения мозг обрабатывает многие процессы. Многие работы нейроученых доказывают, что эмоции – один из самых сильных регуляторов процесса обучения и формирования памяти.

Эмоции улучшают запоминание двумя путями:

1. Эмоциональная реакция привлекает и удерживает внимание, помогает сфокусировать его на исследуемом событии или новом знании. Чем более сильную эмоцию вызывает новый материал – тем лучше он запоминается.

2. Известно, что эмоция приводит к активации миндалины – структуры мозга, которая помогает сигнализировать о том, что информация важна, а значит должна быть обработана и трансформирована в долговременную память.

Одной из проблем использования эмоций в контексте обучения является создание в процессе обучения ситуаций и моделей, которые вызывали бы и поддерживали у участников положительные эмоции. Наш мозг значительно легче сканирует входящую информацию на предмет угрозы (это базовая функция мозга, которая обеспечивает физиологическое выживание).

Важно помнить, что любое изменение для мозга означает угрозу. А, значит, и любую новую информацию во время учебы мозг воспринимает как угрозу. Задача тренера или лидера – создать в учебном процессе среду, которая бы стимулировала к изучению нового и не вызывала угрозы.

Негативные эмоции также сильно влияют на учебный процесс. По-своему. Например, в исследованиях было доказано, что вывод на экран злого лица усиливает возбуждение и очень эффективно привлекает внимание. Более того, генерацию эмоций страха используют на учебных программах, где есть потребность стереть определенные воспоминания. В тренингах по переговорам используют видео, на которых изображено "нежелательное поведение" или "недопустимые" формы коммуникации. Эти видео – об изъянах и недостатках. Ученые доказали, что вместе с тем, что сильные негативные эмоции возбуждают внимание, они параллельно блокируют творческое и инновационное мышление, критически важное для учебного процесса.

То есть, активируя угрозу, мы привлечем внимание, но заблокируем процесс мышления.

Любая критика в процессе обучения недопустима

Вывод: во время учебного процесса необходимо учитывать основной принцип работы мозга – минимизировать угрозу и максимизировать вознаграждение. Как?

Любая критика в процессе обучения недопустима. Вообще.

Каждая мысль, услышанная от участников учебного процесса, должна быть отмечена и признана руководителем. Такая реакция стимулирует группу к обсуждению и брейншторму.

Эмоциональное состояние группы напрямую влияет на запоминание информации. Задача руководителя и тренера - создать положительную эмоциональную атмосферу.

Takeaways

1. Не используйте оценочные суждения во время учебного процесса.

2. Создавайте структуру обучения, которая сочетает новые знания с развлечениями. Такое сочетание будет стимулировать положительные эмоции.

3. Позитивные ожидания положительно влияют на восприятие и обработку новой информации. Поэтому критически важно делать обучение приятным и ожидаемым – вместо того, чтобы делать его обязательным и безальтернативным вариантом.

4. Прислушивайтесь и одобряйте дискуссии и обсуждения в группе во время учебного процесса.

5. Минимизируйте для участников ощущение угрозы - через истории и положительные эмоции.

6. Хороший юмор и искренняя улыбка - действенные инструменты для учебного процесса.

7. Положительную эмоциональную атмосферу во время обучения легче создавать, учитывая работу зеркальных нейронов.

Интервалы

Последние лет 100 ученые пытаются вывести формулу – как правильно запоминать информацию.

Больше всего противоречий вызывает предположение о том, что лучшему запоминанию помогают интервалы – определенные временные промежутки между учебными сессиями. Возможно, они являются важнейшим компонентом модели AGES.

Мы привыкли думать, что чем больше раз повторим что-то – тем лучше запомним. Один из экспериментов показал, что 90% людей продемонстрировали лучшие результаты запоминания информации, когда заучивали ее, делая временные интервалы между повторением – чем когда они заучивали информацию, повторяя ее много раз в течение определенного интервала времени (т.е. зазубривали). Несмотря на результаты исследований, 72% участников эксперимента утверждали, что многократное повторение было более эффективным, чем интервальные обучения. Так работают неосознанные предубеждения.

Такой опыт мы приобретаем в школе, в процессе подготовки к контрольным или экзаменам. На самом деле зубрежка дает очень краткосрочные результаты. Выучили – сдали – забыли. Мы на самом деле легко вспоминаем то, что запомнили во время активного запоминания, но чем больше времени проходит – тем меньше остается этой информации в долговременной памяти.

К сожалению, именно результативность на экзамене или контрольной – это то, к чему призывают в школах и вузах. Самооценка, основанная на высоких показателях тестирования, вполне может быть хорошим инструментом и стимулом для обучения. Однако для постоянного развития важнее цель и осознание – для чего я изучаю что-то? В обучении должны быть смысл и стратегия.

Нейробиологическую ценность интервального обучения описали еще лет 10 назад.

1. После каждого важного блока делайте паузы, после чего снова возвращайтесь к обсуждению ключевых вопросов. Паузы в несколько минут между важными блоками с последующим повторением изученного позволяют значительно лучше запоминать материал и трансформировать его в долговременную память.

2. Первая неделя после обучения очень важна для дальнейшего запоминания материала. Сделайте так, чтобы использование изученного было обязательным в течение следующих семи дней. Создайте условия, в которых участники процесса должны объяснить информацию другим, обсуждать изученное в группах, использовать новые знания на практике.

3. Нейробиологи утверждают, что идеальный временной перерыв – это тот, что включает сон. 12-часовой интервал в течение дня без сна также будет полезным. Чем более сложный материал – тем важнее разбивать его изучение на интервальные повторения.

4. Сон помогает не только закрепить то, что вы запомнили, но и оптимизировать память для хранения того, что на самом деле актуально. Сон так же важен для эффективного обучения, как и для всех других процессов работы мозга.

Оптимальный интервал между повторениями зависит от того, как надолго нужен материал, который изучается. Нейроученые используют тестирование для измерения количественных и качественных показателей запоминания. Исследования показали следующие результаты: для заключительного тестирования, которое происходит на следующий день после последней учебной сессии, лучшее удержание информации было получено, когда интервала между повторениями не было. Для теста, который был запланирован на 35-й день после старта обучения – оптимальный интервал составил 11 дней, для теста на 70-й день – наиболее эффективным интервалом был 21 день. Чем дольше нужны знания, тем более длинным должен быть период обучения и длительными интервалы между повторениями изученного.

Вывод: интервалы между начальным изучением и последующими повторениями имеют ключевое значение для запоминания. Это потому, что память не похожа на документы и фото, которые мы храним в компьютере в отдельных файлах. Мы не можем, к сожалению, изучить материал и сохранить его навсегда. Память – динамический процесс. Во время обучения мы "выращиваем" память.

Чтобы мы были способны учиться – нервные связи должны меняться. Такие изменения требуют времени. Как только определенные нейронные связи сформировались – мы должны вернуться к ним и закрепить. Практика укрепления нейронных связей и является залогом эффективного длительного обучения.

Takeaways

1. В изучении чего-либо важнее не одноразовая интенсивность, а постоянство.

2. Зубрежка может быть эффективным методом изучения информации, если речь идет о тестах или экзаменах. Для длительного запоминания работает интервальное обучение.

3. Особенность человеческой памяти состоит в том, что мы запоминаем что-нибудь лучше, если сталкиваемся с предметом изучения несколько раз в течение длительного времени.

4. Возвращайтесь время от времени к своим конспектам, перечитывайте свои инсайты, вспоминайте важное и фиксируйте новое. И со временем снова возвращайтесь к изученному.

У нас впереди жизнь. Какой она будет – зависит от того, что мы будем знать о себе и о жизни. Желаю нам, друзья, обучения – продолжительностью в целую жизнь.