СМИ: Кремль не хочет прямо отказывать Японии в передаче островов 4 12.03.2019, 9:54

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Пресс-секретарь Путина ушел от прямого ответа на вопрос.

В Кремле отказались от планов передать Японии Курильские острова, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента РФ, и собеседника из Министерства иностранных дел (МИД) России.

Российские власти посчитали, что выдвигаемые Москвой условия неприемлемы для Токио и что японская сторона на них не пойдет, объясняют источники издания.

По их словам, Кремль не хочет прямо отказывать в передаче островов «из соображений дипломатии». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил РБК, действительно ли Россия отказалась от планов передать Японии Курильские острова.

В переговорах с японцами Россия ставила два условия передачи островов. Первое — заключение мирного договора на основе декларации 1956 года, согласно которому Япония должна была признать результаты Второй мировой войны. Второе — отказаться от размещения на островах американских военных баз.

Обсуждение курильского вопроса началось в ноябре прошлого года после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Сингапуре. В январе на встрече в Кремле политики подтвердили намерение подписать мирный договор, но значительного прогресса в переговорах, как сообщали СМИ, достичь не удалось.

Заключению мирного соглашения мешает территориальный спор за острова южных Курил. Япония называет их своими оккупированными территориями, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что Курилы перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.