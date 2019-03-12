Как голосуют украинцы: семь карт, которые объясняют выборы президента 1 12.03.2019, 10:14

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Источник: RFE/RL

Электоральные особенности Украины по результатам шести президентских выборов.

Шесть раз украинцы избирали президента. Пять политиков в конце концов занимали пост главы государства. Лишь один из них до сих пор смог избраться на второй срок – Леонид Кучма. Один из президентов потерял должность после внеочередных выборов президента – Леонид Кравчук. Еще одни досрочные президентские выборы пришлось назначать из-за бегства Виктора Януковича.

Журналисты украинской службы Радио Свобода напоминают, когда, при каких условиях и с каким результатом избирали президентов Украины.

1991 год

Первые выборы президента Украины состоялись 1 декабря 1991.

Был избран Леонид Кравчук.

Участвовали шесть кандидатов от партий:

Вячеслав Чорновил – Народный рух Украины,

Левко Лукьяненко – Республиканская партия Украины,

Леопольд Табурянский – Народная партия Украины;

Самовыдвиженцы:

Леонид Кравчук,

Владимир Гринев,

Игорь Юхновский.

Результаты:

63,65% голосов в первом туре получил на тот момент председатель Верховной Рады Украины Леонид Кравчук. Второй тур выборов не понадобился.

23,27% голосов (второй результат) получил депутат Верховной Рады, председатель Львовского областного совета Вячеслав Чорновил.

Леонид Кравчук занял первое место во всех регионах, за исключением трех областей: Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской, где победил Вячеслав Чорновил.

В один день с выборами президента состоялся всеукраинский референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины. Положительный ответ дали более 90% граждан, принявших участие в голосовании.

1994 год

Вторые выборы президента Украины состоялись в 1994 году (первый тур – 27 ноября, второй – 10 декабря).

Был избран Леонид Кучма.

В сентябре 1993 года парламент принял решение провести референдум о выражении недоверия президенту и парламенту. В январе того года Верховная Рада достигла компромисса с главой государства и назначила досрочные парламентские и президентские выборы.

Участие в выборах приняли кандидаты-самовыдвиженцы:

Леонид Кравчук,

Леонид Кучма,

Иван Плющ,

Владимир Лановой,

Валерий Бабич,

Петр Таланчук.

От партий:

Александр Мороз, Социалистическая партия Украины

Результаты первого тура:

38,36% голосов получил президент Леонид Кравчук,

31,17% голосов избиратели отдали экс-премьер-министру Леониду Кучме.

Второй тур:

52,2% – Леонид Кучма,

45,1% – Леонид Кравчук.

Президентские выборы 1994 года стали первыми, результаты которых показали начало электорального разделения страны на условные "Восток" и "Запад". В том году Леонида Кучму поддержали преимущественно восточные регионы, а Леонида Кравчука – западные.

1999 год

Третьи выборы президента Украины состоялись в 1999 году (первый тур – 31 октября, второй – 14 ноября).

Леонид Кучма был избран на второй президентский срок.

25 марта 1999 погиб лидер Народного руха Украины и потенциальный кандидат Вячеслав Чорновил.

Летом 1999 года глава Верховной Рады Александр Ткаченко, бывший глава Рады Александр Мороз, экс-премьер-министр Евгений Марчук и мэр Черкасс Владимир Олийник после встречи в Каневе объявили о создании политической коалиции – "Каневской четверки". Оппозиционные политики намеревались выдвинуть единого кандидата. Но к "Каневской четверке" больше никто не присоединился, поэтому реализовать замысел не удалось. Накануне выборов Александр Ткаченко снял свою кандидатуру в пользу лидера Компартии Петра Симоненко, а Владимир Олийник снял кандидатуру в пользу Евгения Марчука.

Поэтому кандидатами в президенты на этих выборах были: Петр Симоненко – Коммунистическая партия Украины, Александр Мороз – Социалистическая партия Украины, Наталия Витренко – Прогрессивная социалистическая партия Украины, Геннадий Удовенко – Народный рух Украины, Василий Онопенко – Социал-демократическая партия Украины (объединенная ), Юрий Кармазин – Партия защитников Отечества, Александр Ржавский – "Единая семья", Виталий Кононов – Партия зеленых Украины, Александр Базилюк – Славянская партия, Николай Габер – Патриотическая партия Украины; путем самовыдвижения баллотировались: Леонид Кучма, Евгений Марчук, Юрий Костенко.

Результаты первого тура:

36,49% голосов избиратели отдали Леониду Кучме,

22,24% получил Петр Симоненко.

Во втором туре победитель не изменился:

56,25% – Леонид Кучма,

37,80% – Петр Симоненко.

Леонид Кучма с наибольшим отрывом победил в западных областях Украины, несколько меньше отрыв был в Днепропетровской, Киевской, Хмельницкой, Одесской областях, Киеве, Севастополе и Донецкой области.

Петр Симоненко наибольший процент голосов набрал в Винницкой, Полтавской, Черниговской, Луганской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской и в Крыму.

2004 год

Четвертые выборы президента Украины состоялись в 2004 году (первый тур – 31 октября, второй – 21 ноября и 26 декабря – переголосование второго тура).

Президентом стал Виктор Ющенко.

Выборы проходили в крайне напряженной атмосфере, с обвинениями в предвзятости СМИ и силовиков, на фоне запугивания избирателей и отравления кандидата Ющенко, что в конце концов привело к Оранжевой революции.

Во время этих выборов основными претендентами на победу считались действующий премьер-министр Виктор Янукович и лидер оппозиции Виктор Ющенко. У Януковича была поддержка Леонида Кучмы, российского правительства и президента России Владимира Путина. Второй позиционировался как прозападный политик, которого поддерживали ЕС и США.

Для участия в кампании от партий зарегистрировались:

Виктор Янукович – Партия регионов,

Виктор Ющенко – "Наша Украина",

Петр Симоненко – Коммунистическая партия Украины,

Александр Омельченко – "Единство",

Александр Мороз – Социалистическая партия Украины,

Анатолий Кинах – Партия промышленников и предпринимателей,

Михаил Бродский – "Яблоко",

Александр Базилюк – Славянская партия,

Богдан Бойко – "НРУ за единство",

Наталья Витренко – Прогрессивная социалистическая партия,

Василий Волга – "Общественный контроль",

Игорь Душин – Либерально-демократическая партия,

Юрий Збитнев – "Новая сила",

Роман Козак – "ОУН в Украине",

Дмитрий Корчинский – "Братство",

Владислав Кривобоков – Народная партия вкладчиков и социальной защиты,

Александр Ржавский – "Единая семья",

Александр Яковенко – КПСС;

Как самовыдвиженцы:

Николай Грабарь,

Сергей Комиссаренко,

Владимир Нечипорук,

Николай Рогожинский,

Андрей Чорновил.

Наличие большого количества кандидатов, которые фактически не имели шансов на победу, привело к появлению в Украине понятие "технический кандидат". Основной целью "технических кандидатов" было использование эфира и квот в избирательных комиссиях в пользу другого кандидата или отбора голосов в пользу якобы родственного с ним по взглядам кандидата.

В первом туре:

39,87% голосов получил Виктор Ющенко,

39,26% – Виктор Янукович.

Второй тур, как было официально объявлено:

49,5% – Виктор Янукович,

46,6% – Виктор Ющенко.

Результаты второго тура этих выборов были оспорены Виктором Ющенко. Он, его сторонники, а также международные наблюдатели утверждали, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Непринятие властью таких утверждений привело к политическому кризису с широкой мирной демонстрацией, которая получила название Оранжевая революция.

В декабре 2004 года Верховный суд Украины аннулировал официальные результаты и постановил провести повторить второй тур голосования.

Результаты переголосования:

51,99% голосов получил Виктор Ющенко,

44,20% – Виктор Янукович.

Международные наблюдатели сообщили, что повторное голосование считается более справедливым, чем предыдущее.

Во время президентских выборов 2004 года разделение на "Восток" и "Запад" было наиболее выразительным. Пророссийского Виктора Януковича поддерживали преимущественно регионы восточной и южной Украины, проевропейский Виктор Ющенко имел подавляющую поддержку в центральных и западных регионах Украины.

2010 год

Пятые выборы президента Украины состоялись в 2010 году (первый тур – 17 января, второй –7 февраля).

Президентом был избран Виктор Янукович.

Кандидаты, зарегистрированные для участия в выборах от партий:

Виктор Янукович – Партия регионов,

Юлия Тимошенко – "Батькивщина",

Сергей Тигипко – "Сильная Украина",

Олег Тягнибок – "Свобода",

Арсений Яценюк – "Фронт перемен",

Инна Богословская – "Вече",

Михаил Бродский – Партия свободных демократов,

Юрий Костенко – Украинская народная партия,

Владимир Литвин – Народная партия,

Александр Мороз – Социалистическая партия,

Александр Пабат – "Гражданский актив Киева",

Петр Симоненко – Коммунистическая партия,

Людмила Супрун – Народно-демократическая партия;

Самовыдвиженцы:

Виктор Ющенко,

Василий Протывсих,

Сергей Ратушняк,

Олег Рябоконь.

В первом туре:

35,32% голосов получил Виктор Янукович,

25,05% – Юлия Тимошенко.

Во втором туре:

48,95% – Виктор Янукович,

45,47% – Юлия Тимошенко.

Команда Тимошенко обжаловала результаты голосования. Но Высший административный суд Украины этой жалобы не поддержал.​

2014 год

Шестые выборы президента Украины состоялись в 2014 году (один тур – 25 мая).

Президентом стал Петр Порошенко.

Эти выборы были досрочными. Верховная Рада их назначила после самоустранения от власти и бегства Виктора Януковича в результате Революции достоинства.

В начале избирательной кампании, по результатам социологических опросов, фаворитами выборов считались Петр Порошенко, Виталий Кличко и Юлия Тимошенко. Впрочем, Виталий Кличко объявил о решении не участвовать в президентских выборах и поддержал Петра Порошенко.

На территории Крыма провести голосование оказалось невозможным из-за аннексии полуострова Россией. Лишь около шести тысяч крымчан смогли проголосовать в других регионах Украины.

В Донецке, Луганске, Славянске и еще в некоторых районах Донбасса голосование не состоялось, потому что туда не смогли доставить бюллетени. В Донецке 10 минут был открыт один избирательный участок, но он был вынужден закрыться под давлением 17 вооруженных людей. В Докучаевске сепаратисты захватили все избирательные участки.

Перед выборами лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о недопущении выборов президента Украины на подконтрольных им территориях. В результате в Луганской области выборы проходили только в двух округах из 12, в Донецкой – в семи из 22.

В этих выборах участвовало наибольшее количество самовыдвиженцев:

Петр Порошенко,

Ольга Богомолец,

Юрий Бойко,

Анатолий Гриненко,

Михаил Добкин,

Валерий Коновалюк,

Ренат Кузьмин,

Николай Маломуж,

Вадим Рабинович,

Владимир Саранов.

Были и кандидаты от партий:

Олег Ляшко – Радикальная партия,

Петр Симоненко – Коммунистическая партия,

Анатолий Гриценко – "Гражданская позиция",

Александр Клименко – Украинская народная партия,

Василий Куйбида – Народный рух Украины.​

Выборы прошли в один тур:

54,7% голосов избирателей получил Петр Порошенко,

12,81% – второй результат – Юлия Тимошенко.

Самый высокий результат Петра Порошенко зафиксирован во Львовской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Самый высокий результат Юлии Тимошенко – в Черниговской, Черновицкой и Хмельницкой.

2019 год

Седьмые выборы президента Украины должны состояться в 2019 году (первый тур – 31 марта, второй тур в случае необходимости – 21 апреля).

Эти выборы уже установили рекорд – ЦИК зарегистрировал 44 кандидата:

Игорь Шевченко, экс-министр экологии,

Сергей Каплин, депутат,

Валентин Наливайченко, экс-глава СБУ,

Виталий Скоцик, профессор,

Андрей Садовый, мэр Львова,

Виталий Куприй, депутат,

Евгений Мураев, депутат,

Анатолий Гриценко, экс-министр обороны,

Геннадий Балашов, бывший депутат,

Ольга Богомолец, депутат,

Александр Шевченко, депутат,

Роман Насиров, восстановлен в должности председателя Государственной фискальной службы,

Юрий Бойко, депутат,

Олег Ляшко, депутат,

Аркадий Корнацкий, депутат,

Александр Вилкул, депутат,

Юлия Тимошенко, депутат,

Дмитрий Добродомов, депутат,

Александр Мороз, экс-спикер Верховной Рады,

Илья Кива, экс-советник министра внутренних дел,

Руслан Кошулинский, бывший народный депутат,

Александр Данилюк, член партии "Гражданское движение "Общее дело",

Сергей Тарута, депутат,

Игорь Смешко, бывший председатель СБУ,

Инна Богословская, экс-депутат,

Владимир Зеленский, комик,

Николай Габер, председатель Патриотической партии Украины,

Юрий Деревянко, депутат,

Роман Бессмертный, бывший депутат,

Виктор Бондарь, депутат,

Сергей Носенко, предприниматель,

Виктор Кривенко, депутат,

Сергей Кривонос, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ,

Руслан Ригованов, сотрудник Севастопольского морского рыбного порта,

Юрий Тимошенко, депутат,

Андрей Новак, экономист,

Василий Журавлев, председатель Федерации футбола Мариуполя,

Петр Порошенко, президент Украины,

Юрий Кармазин, экс-депутат,

Юлия Литвиненко, журналист,

Александр Ващенко, председатель правления общественной организации "Власть народа",

Владимир Петров, политтехнолог,

Дмитрий Гнап, журналист,

Александр Соловьев, лидер партии "Умная сила".

До 3 июня этого года новоизбранный президент должен принести присягу на торжественном заседании Верховной Рады Украины и вступить в полномочия.