Белорус о работе в Чехии: Не обещают «попиццот», но эту сумму реально ежемесячно откладывать 2 12.03.2019, 10:47

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Виктор Рубцов

Виктор Рубцов рассказал о плюсах работы в ЕС.

Редакция сайта «Гомельская Весна» начинает серию публикаций «Трудовая миграция белорусов в страны ЕС». Насколько легко белорусу адаптироваться к условиям жизни в чужой стране? Об этом и не только из первых уст.

Одним из первых трудовых мигрантов, пожелавшим рассказать о своем пути в Европу стал активный участник протестных акций 2017 года, житель Гомеля Виктор Рубцов, который более года трудится в Чехии.

- Виктор, расскажите о себе: возраст, образование, семья, чем занимались на Родине?

- На данный момент мне 39 лет, образование средне-специальное, плюс я еще и водитель-профессионал. У меня двое несовершеннолетних детей. В Беларуси, в последнее время скорее перебивался различными непостоянными заработками. Работать по найму не стремился по причине очень низкой оплаты и далеко не нормальных условий труда.

Последнее место моей работы по найму - ОАО "Гомельпромстрой", который сегодня уже банкрот. Несмотря на наличие профильного образования карьерный рост ограничился должностью "бригадир". На мой взгляд, в Беларуси процветает "кумовство" и "блат", плюс ко всему еще и преследование за инакомыслие. К слову, из трех тысяч работников данного предприятия только я не был членом действующего у нанимателя профсоюза.

Уволился во времена очередного кризиса 2011 года, когда зарплата из заветных «по пятьсот» стала «по двести». Потом 7 лет заработков в России по договорам подряда, работал монтажником окон ПВХ.

- Когда и почему вы приняли решение уехать в страну ЕС за «длинным рублем?»

- Мысли об отъезде на заработки в страны ЕС зрели еще с 2014 года, а в 2017-м, устав от белорусской стабильности, решился. выбрал Чехию не случайно, бывал в ней туристом и был впечатлён в хорошем смысле слова страной и людьми. Так же здесь языковой барьер не такой огромный, как например в Германии с немцами.

- С какими трудностями столкнулись на чужбине?

- Были и трудности, в основном они были связаны с выбором работы. Здесь в последнее время появилось очень много трудовых мигрантов из стран бывшего СССР и соответственно появилось множество "помощников" с трудоустройством, различные агентства и прочий люд, желающий заработать на приехавших согражданах. Поэтому стоит искать работу на официальных порталах и слушать их рекомендации. Конечно же важно соблюдать законы страны пребывания, и всё будет замечательно. Сейчас я работаю рабочим линии сборки на заводе по производству комплектующих для автопрома.

- Какие условия и оплата труда в Чехии, скажем по сравнению c Беларусью?

- Условия труда и его оплата по сравнению с Беларусью сильно отличаются. Производительность труда поощряется материально, как и соблюдение дисциплины. Минимально здесь платят 1700 белорусских рублей, это без определенных навыков за 160 рабочих часов в месяц. Средняя зарплата по Чехии 3500 рублей, в переводе на наши. Водитель городского автобуса в среднем по величине городе зарабатывает на наши 3500 тысячи, водитель большегруза от 3000 до 6000 рублей. Продавец в магазине 2-2,5 тыс. рублей.

Например, если я не имею прогулов и опозданий в течении месяца, то имею бонус, в переводе на белорусские - 150 рублей. И таких мотивировочных моментов достаточно, премий у меня на данный момент четыре, это те, о которых я знаю. Предприятие, например, оплачивает 50% расходов по проезду к месту работы и обратно. Конечно же есть и система штрафов, за потерю инструмента или пропуска, или, например, за отказ ходить на работе в спецодежде, которая кстати очень хорошего качества и выдаётся в полном объёме.

Еще важный момент. Вот на фото меню обеда нашей рабочей столовки, на белорусские рубли я плачу 2,5 рубля (от редакции - около 1 Евро), остальное доплачивает мой работодатель. Такой вот бонус от предприятия.

Обед в заводской столовке стоит на наши от 2,5 до 3,5 руб.

- Оплачивается ли страховка, больничный, отпускные?

Рабочее время в Чехии, как и у нас, составляет 40 часов в неделю. У меня трехсменный график, 8 часов я работаю только в первую, в остальные смены меньше, в ночную работаю 7 часов. Конечно же, оплачиваются ночные часы, сверхурочные работы. Отпуск составляет 25 дней, из них минимум 14 дней я проведу летом. Предприятие каждый год полностью останавливает производство на две недели летом, и все работники идут в оплачиваемый отпуск. Остальные 11 дней я распределяю на год.

Что касается больничных и прочих моментах социальной сферы, то у меня полный социальный пакет, такой же, как и у граждан Чехии. Хотелось бы отметить, что есть возможность карьерного роста, тут уже всё зависит от тебя, от твоих желаний учиться и осваивать новые специальности. К сложностям стоит отнести и условия проживания, мне, например, сложно было жить в общежитии, хотя в сравнении с тем общежитием в Минске, в котором мне пришлось жить, то это просто квартира с общей кухней. Тут скорее играет роль в каких условиях жил до этого.

Сейчас уже как раз на чемоданах, нашёл себе квартиру для аренды. Стоит быть готовым к тому, что аренда жилья здесь значительна по сравнению как в Беларуси. Например, место в общежитии варьируется от 350-500 белорусских рублей за месяц, съемная квартира обойдется в переводе на белорусские от 700 рублей в месяц.

- Сколько по времени вы уже там? Не тянет ли домой, к детям?

- В течение последнего года я провел в Чехии почти 9 месяцев, периодически езжу домой, потому как скучаю по детям, по близким, да и по моей замечательной Беларуси. Это, наверное, стоит также отнести к минусам трудовой миграции. Сменил здесь несколько работ, причём сохранились вполне дружеские взаимоотношения с нанимателями, предыдущий всё зовёт к себе обратно. Менять работу в Чехии это нормально и обыденно, и нет репрессивных методов удержания, а опять же бонусы, за каждый отработанный год добавляется зарплата. Возможны многие другие «плюшки», например, в виде бесплатной путёвки на отдых. Кстати, имея рабочую визу в Чехии, можно путешествовать по всем странам Шенгена. Это тоже своего рода бонус увидеть практически любую столицу Европы.

2019. Виктор Рубцов с супругой в Чехии

2019. Виктор Рубцов в выходные дни в Германии

- Что вы посоветуете тем, кто потерял работу в Беларуси?

Не хочу, чтобы это прозвучало как реклама, но тем, кто остался в Беларуси без работы, ничто не мешает пробовать «счастья» в странах ЕС. Здесь никто не обещает 500, но 300-500 Евро в месяц реально высылать своей семье. Хотел бы отметить, что белорусов в Чехии становиться заметно больше.

- О ценах в Чехии

- Цены на продукты питания в Чехии вполне адекватные, если брать за основу, что эта все же страна ЕС. Можно в принципе ставить знак равенства с ценами в нашей стране. Что-то дороже, что-то дешевле. Вполне можно уложиться в 250-300 наших рублей в месяц. У меня, например, уходит и того меньше, так как на работе хожу в столовую, стоимость обеда в которой варьируется от 2,5 до 3,5 наших рублей. И еще. Здесь я например при обмене водительского удостоверения заплатил 0 рублей, 0 копеек. Эта услуга бесплатная. У меня на Родине в ГАИ за эту услугу сняли бы с меня не менее 30 баксов, причем не зависимо от того, имею я работу или нет...