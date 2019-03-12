Путин и конь 5 Василий Рыбников, УНИАН

12.03.2019, 10:53

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Фото: Reuters

Великая скачка правителя РФ закончилась.

Трудно вот так сразу, не задумываясь, определить, что может быть общего между этими, казалось бы, несовместимыми понятиями, но организаторы праздничного конного катания президента России, посвященного международному половому дню 8 марта, все же на всякий случай выдали Путину вместо знойного коня осторожную пугливую лошадку. Познав силу толчков Владимира, лошадка в конце концов пошла раком.

Теплые отношения Путина с лошадьми имеют богатую историю и обширную эротическую фотосессию, соперничать с которой может разве что количество его голых снимков с рыбами.

Мастерство Путина как водителя кобылы растет день ото дня, и хотя иногда кажется, что дальше уже вроде бы как и некуда, президент России, по слухам, каждый раз находит лошадям все новое и новое применение, в частности, конное дзюдо, конный хоккей, псевдогимнастический конь, гиперзвуковой конь; однажды Путин частично нырнул в коня и достал оттуда амфору древней китайской династии дядюшки Ляо.

По некоторым сведениям, Путин умеет также превращать лошадь в вино, а самую унылую однажды на спор научил курить, после чего превратил в человека и устроил этого человека в МИД. Трудно сказать, кто это. Вот и в этом году в ходе торжественных мероприятий в честь восьмого марта президент России взял табуретку и поехалв манеж к сотрудницам конной и туристической полиции.

Осмотрев сотрудниц и задав им духовного корму, Владимир Владимирович остановился возле самой напомаженной передохнуть, а та вдруг внезапно неожиданно сказала: «Мы подготовили для вас коня. Прокатитесь с нами?». «Да!» - смело ответил Путин, потому что привык сходу принимать любые вызовы, даже самые неожиданные.

Кроме того, у него как раз кстати оказалась с собой случайная табуретка. Поставив ее возле коня, Путин вскинул свою длинную ногу, встал на табуретку, затем еще раз вскинул, достал до стремени и так постепенно добрался до седла. В этот раз скакать как обычно голым он не стал, потому что вокруг него ехали молодые девки, а у девок бурлили гормоны, и, чего греха таить, вряд ли бы они совладали с собой в такой ситуации.

Свальный грех с сотрудницами конной и туристической полиции преследовал Путина по пятам, но мастерство наездника, вследствие которого Владимир Владимирович с каждым шагом лошади умело подпрыгивал на ней, словно мешок с силиконовыми имплантами, и бил ее в спину обветренным задом, сыграло свою определяющую роль.

К концу поездки на поникших лицах попутчиц Путина расцвели болезненные растерянные улыбки, как бы вопрошающие, где брать венки, если дедушка умрет прямо сейчас, и не накажут ли коня, и только Путин выглядел уверенно и сильно, как настоящий мировой лидер.

Раздавленная величием наездника и силой его неумолимых толчков, лошадь Путина, наконец, не выдержала и пошла раком, то есть буквально поскакала задом наперед, но Владимир Владимирович продолжал болтаться на ней с поразительным достоинством, остекленевшими от смелости глазами наблюдая, как следом, размахивая руками, бежит девка-конюх.

В этот момент казалось, что это вся Россия мчится задом в коммунизм, не разбирая дороги и упорно не желая понимать, что «величие» и «раком» - это не всегда одно и то же. Затем девка-конюх добежала-таки до очумевшей лошади и с некоторым усилием оттащила ее на место вместе с тем, что болталось сверху.

Великая скачка Путина кончилась, но смутный запрос на глобального конюха остался. И удовлетворить его, похоже, никто пока особо не рвется. Всех желающих помочь украинской армии пристрелить побольше русских «скакунов» на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим».

Василий Рыбников, УНИАН