Вундеркинд из Молодечно: Всегда хочется обнять человека, который разговаривает по-белорусски 2 12.03.2019, 10:58

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15-летний подросток рассказал, как зарабатывает на тортах.

«Про мой торт никто не скажет, что он «на любителя». Такого не бывает. Если что-то вкусно, то вкусно всем без исключения», — уверенно заявляет Глеб Рудько, пишет nn.by.

Глебу было 13 лет, когда на годовщину свадьбы своей сестры он попробовал испечь торт. Процесс ему так понравился, что вот уже два года нынешний 10-классник буквально не отходит от плиты. И признается: счастлив оттого, что уже в 15 лет нашел дело всей жизни.

«Сейчас я мечтаю открыть кофейню. Чтобы она была такой, как я себе представляю: место, куда люди приходят, сидя у окна, выпить кофе и съесть самый вкусный, какой только можно приготовить, десерт», — рассказывает Глеб.

По словам Глеба, он уже забыл, когда последний раз просил у родителей деньги на карманные расходы.

Первый свой торт Глеб Рудько приготовил, когда ему было 13 лет.

«Вырученных мною за торты денег хватает на то, чтобы покупать эксклюзивные рецепты, посещать мастер-классы, приобретать оборудование. За свои деньги могу сходить в кино и сделать дорогую стрижку. При этом, я продаю торты совсем недорого, потомку что считаю себя начинающим кондитером, мне еще надо нарабатывать и клиентов, и свой особый стиль», — говорит Глеб.

Мужчинам — шоколад, женщинам — нежность

За два года Глеб сжег около сотни тортов и других кондитерских изделий: пряников, безе, суфле, эклеров.

«Самый любимый торт у меня и у моих клиентов — это «Сникерс». На втором месте по популярности —йогуртовые торты. Мне неинтересно готовить один и тот же торт, я люблю экспериментировать и пробовать разные сочетания вкусов, причем, иногда случаются очень неожиданные открытия. Например, пробовали ли вы торт с начинкой из лаванды и смородины?

Обиднее всего мне было бы, если бы про мой торт сказали, что он «на любителя». Такого не бывает. Если что-то вкусно, то вкусно всем без исключения», — уверен Глеб.

В семье никто, кроме Глеба, не умеет готовить десерты и этим не занимается.

Мать работает воспитательницей в детском саду, отец — на железной дороге.

«Мне только бабушка рассказывала, что ее бабушка пекла караваи на свадьбы. Наверное, во мне проснулись гены моей далекой бабушки», — говорит Глеб.

По словам Глеба, чаще всего торты ему заказывают на дни рождения, юбилеи, а также на фотосессии для деток, которым исполняется годик, чтобы они могли «вляпаться в торт».

«Для свадеб мне заказывали пока лишь три торта. Впервые довелось готовить двухъярусный торт. Это большая ответственность, и я очень рад, что мне доверяют такую работу», — продолжает Глеб.

Еще не случалось такого, чтобы кто-то отказался заказать торт у Глеба из-за возраста.

«Скорее, думаю, наоборот, мой возраст — это мой плюс. Люди как рассуждают? Раз маленький, значит, честный и будет работать старательно. А это и правда».

Но Глебу случалось сталкиваться и с нечестными кондитерами.

«Ясно, что клиентов я ищу через социальные сети. И вот однажды заметил, что на сообщения моих подписчиков отвечает какая-то неизвестная женщина, которая под моими постами пишет свои цены и свои телефоны. Я написал ей: «Как вам не стыдно?» А что она? Заблокировала меня повсюду. Обидно, конечно, что такое происходит», — говорит Глеб.

Конкуренции, между тем, он не боится:

«Я, например, не работаю с мастикой. Поэтому люди, которым нравятся такие торты, заказывают их в другом месте. Я как-то посмотрел в интернете, что в Америке верхний слой с мастикой вообще не едят, его просто снимают и выбрасывают. Я же не хочу, чтобы какие-то часть моих тортов выбрасывались. Поэтому даже цветы-украшения я стараюсь делать из карамели».

За два года Глеб понял, что мужчинам и женщинам нравятся абсолютно разные вещи.

«Мужчины обычно выбирают что-то очень шоколадное. А женщин каждый раз нужно удивлять. Они нежные и любят, например, ваниль, йогурт. Очень хорошие отклики вызвал торт со специями и яблоком, необычный вкус у шпината, мяты и лимона. Сам же я люблю торт «Малина Шоколадовна»», — рассказывает Глеб.

И продолжает:

«Как-то я купил торт в магазине и буквально не мог доесть даже один тот кусок. Невкусно, ненатурально. Думаю, если вы попробуете хоть раз торт от кондитера, вы тоже не сможете есть покупные торты. Теперь, когда мне хочется чего-то вкусного, я бегу в магазин и покупаю масло, муку, молоко, сахар, чтобы самому приготовить десерт. Мама даже ругается на меня, говорит, мол, когда я уже возьмусь за учебу — все время на кухне».

Создание торта на торжество — процесс долгий и кропотливый.

«В первый день я выпекаю бисквит — надо, чтобы сутки отлежался. На второй день готовлю крем и собираю торт. Затем торту нужен еще один день, чтобы коржи пропитались, чтобы торт приобрел окончательную форму. А уже на третий день торт украшаю пряниками, цветами из карамели, фруктами или настоящими цветами», — делится секретами Глеб.

Учительницы сами заказывают у меня торты

Глеб учится в 10 классе и признается, что, кроме уроков, занят еще и внешкольной работой.

«Я занимаюсь танцами, раньше пел, часто веду разные мероприятия, участвую в конкурсах. Конечно, большинству учителей известно про мое увлечение, и иногда даже во время уроков они могут подойти и поделиться, мол, там-то и там-то открылся новый магазин с разными кондитерскими штучками. Случалось, что и торты у меня заказывали. Одноклассники же относятся по-разному. Некоторые, вижу, завидуют, прозвище мне дали — Глеб-кейк, потому что так моя страница в инстаграме называется. А что я? Ну и обзывайтесь, зато я точно знаю, чем хочу заниматься и чем уже теперь могу зарабатывать».

Глеб учится в филологическом классе с углубленным изучением английского языка.

«Не могу сказать, что язык и литература — мои любимые предметы. Но сейчас с большим удовольствием читаю «Войну и мир». А по белорусской литературе проходим «Люди на болоте» — не цепляет.

Белорусский язык очень люблю и очень жалею, что его вокруг так мало: не осталось совсем вывесок по-белорусски. Мне кажется, что если бы однажды в Беларуси остался один только язык — белорусский, люди стали бы даже добрее. Они бы не только общались по-белорусски, а и обнимались бы чаще. Мне, например, всегда хочется обнять человека, который чисто разговаривает по-белорусски.

Сам я все же неуверенно по-белорусски разговариваю, хотя с восторгом, например, слежу за страницей девушки, которая сама печет хлеб и ведет свою страницу на белорусском языке. Это очень красиво», — говорит Глеб.

В ближайших планах десятиклассника — подтянуть оценки по математике и освоить приготовление корпусных конфет:

«Я просто мечтаю о том, чтобы научиться делать такой шоколад, чтобы в нем, как в зеркале, можно было бы видеть себя. Корпусные конфеты — это конфеты с начинкой. Сейчас занимаюсь тем, что смотрю мастер-классы, экспериментирую. Но мама ругает: в 10 классе съехал по предметам, поэтому от плиты приходится отходить почаще и садиться за учебники».

А мечтает Глеб о том, чтобы кто-нибудь заказал ему торт по какому-нибудь особому поводу.

«Знаете, как в Америке по торту определяют пол будущего ребенка? Об этом семье «сообщает» кондитер.

Врач, узнав пол будущего ребенка, не говорит об этом родителям, а запечатывает информацию в конверте. Будущие родители передают конверт кондитеру, а тот, в свою очередь, делает начинку розовой или голубой. И пол ребенка становится известен только тогда, когда семья собирается за столом и разрезает торт. Как по мне, это прекрасная идея.

Или торт по случаю развода. Я знаю, что повод не очень-то радостный, но как интересно было бы продумать украшение такого торта!»

Глеб смеется, когда слышит, что кондитер не мужская профессия. Ведь в списке звездных поваров мира — преимущественно мужчины.

«Это физически очень тяжелая работа, которая под силу настоящему мужчине, — говорит Глеб. —Попробуйте, каково это топотать по кухне целый день!»