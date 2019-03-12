США отзовут всех дипломатов из Венесуэлы на этой неделе 1 12.03.2019, 11:24

Присутствие американского дипкорпуса в Венесуэле стало препятствием для политики Вашингтона.

Соединенные Штаты отзовут на этой неделе всех оставшихся сотрудников американского посольства в Венесуэле, заявил 12 марта в Twitter госсекретарь США Майк Помпео, пишет "Гордон".

"Соединенные Штаты отзовут весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле на этой неделе. Такое решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также вывод о том, что присутствие дипломатического персонала в посольстве стало препятствием для политики США", – написал Помпео.