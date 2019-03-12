Гриценко потребовал отправить в отставку главу СБУ 3 12.03.2019, 11:38

Анатолий Гриценко

Кандидат в президенты Украины раскритиковал ситуацию в Мариуполе.

Кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко требует отставки председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, поскольку ведомство противоправно ввело "красный" уровень террористической угрозы в Мариуполе, из-за чего ему пришлось отменить свой визит в город, сообщает zn.ua.

"Вынужден отменить спланированную и уже анонсированную на 13те марта встречу с людьми в Мариуполе. Причина? СБУ объявила именно в день моего приезда и на следующий за ним День добровольца (внимание!) наивысший "красный" уровень террористической угрозы. И ввела в действие соответствующие ограничения (документ). Почему я им не верю? Потому что Закон, на который СБУ ссылается в своем сообщении, дает абсолютно четкое определение: "красный", самый высокий, реальный, уровень террористической угрозы вводится (внимание!) - "в случае совершения террористического акта". Не в ожидании - в случае совершения, так и только так требует Закон!", — написал Гриценко в Facebook.

Он отметил, что сообщений о теракте в Мариуполе сейчас никому не известно, а если такой и был, то почему СБУ скрывает информацию о нем и не ввела "красный" уровень сразу после него, а сообщили об этом за сутки.

"А может, дела еще хуже: СБУ сама планирует поступить/имитировать теракт в Мариуполе именно в среду-четверг? И завралась или запуталась в пресс-релизе с датами и уровнями угроз? При этой мародерськой власти и постоянных провокациях СБУ, еще с июля месяца - я уже ничему не удивлюсь. Поэтому не верю. Поэтому и требую отставки главы СБУ!" — добавил политик и попросил у жителей Мариуполя извинения за сорванную встречу.