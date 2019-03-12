Виталий Казак: Я хочу, чтобы жителям города была оказана честь 12.03.2019, 11:51

Фото: «Радыё Свабода»

В Бресте на 510 рублей оштрафовали активиста, который на месте стройки почтил память расстрелянных евреев.

Вечером 11 марта в Бресте был задержан местный активист Виталий Казак. Его отвезли в участок, где обвинили в «нарушении правил благоустройства» и оштрафовали, передает «Радыё Свабода».

Задержали Виталия Казака около стройки «Прибужского квартала», где недавно были обнаружены останки сотен расстрелянных во времена оккупации евреев.

510 рублей штрафа (20 базовых величин) Казак получил за «размещение информационных материалов не рекламного характера, а именно фотографий людей, в месте, не определенном местными исполнительными и распорядительными органами для их размещения». Этим Казак «нарушил правила благоустройства», поэтому и был оштрафован по части 2 статьи 21.14 Кодекса об административных правонарушениях.

Виталий Козак сообщил, что теми информационными материалами были плакаты возле стройки на месте найденных останков людей.

«Вечная память» - «информационный материал не рекламного характера»

«Разместил я плакаты, на которых написано «Вечная память», и фотографии местных жителей, убитых в войне. Рядом были и цветы», - говорит Виталий Казак.

Эти цветы и плакаты Виталий Казак принес 11 марта около 18 часов, а позже пришел посмотреть, не убрали ли их. На месте были коммунальщики, которые и вызвали на Виталия Казака милицию. РанееКазак возлагал венки возле этой стройки.

Казак считает, что «безнравственно вести стройку на костях убитых людей».

«О местах захоронений жертв нацизма я знаю со слов бабушки, мамы. Их слова совпадают с рассказами других очевидцев, - говорит Виталий Казак. - У меня живут друзья в центре города, которые знают, что в подвалах домов есть кости людей, которых не перезахоронили, что коллекторы теплотрасс прокладывали по этим костях, а потом вперемешку с землей засыпали.

Естественно, такое хамское отношение к памяти людей меня и трогает. Ведь сегодня это кости тех, кто здесь жил, а потом - кости моих знакомых или родственников... Я хочу, чтобы жителям города была оказана честь».

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На углу улицы Куйбышева и проспекта Машерова в Бресте началось возведение жилого комплекса «Прибужский квартал». Здесь и откопал экскаватор останки сначала нескольких человек, а потом поисковый батальон обнаружил не менее 700, и поиски продолжаются.

Эти люди были расстреляны во время немецкой оккупации, говорится о жертвах Брестского гетто.

Искусствовед, доктор архитектуры Ирина Лавровская из Бреста полагает, что надо запретить строительство на месте обнаруженных останков и создать там мемориальный парк в память про 30 тысяч убитых брестских евреев. Она создала петицию в совет министров, Генеральную прокуратуру и Брестский горисполком.

Под петицией подписались около 700 человек.