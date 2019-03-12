Российский миллиардер стал самым богатым жителем Лондона 12.03.2019, 11:56

1,306

Михаил Фридман

Фото: Павел Смертин/ТАСС

Состояние Михаила Фридмана оценивается в $15 миллиардов.

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман является самым богатым жителем столицы Великобритании, выяснил Forbes, проанализировав обновленный рейтинг богатейших людей мира. Издание выясняло, в каких городах живет больше всего миллиардеров, сообщает РБК.

По данным Forbes, в пятерку городов с наибольшим числом супербогачей вошли Нью-Йорк, Гонконг, Москва, Пекин и Лондон. В британской столице самым богатым жителем впервые стал Михаил Фридман (состояние оценивается в $15 млрд), он сместил с этой позиции владельца Access Industries Леонарда Блаватника. Он занимал первое место среди миллиардеров в Лондоне последние несколько лет, теперь местом его постоянного проживания Forbes указывает Нью-Йорк.