закрыть
12 марта 2019, вторник, 12:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Российский миллиардер стал самым богатым жителем Лондона

  • 12.03.2019, 11:56
  • 1,306
Михаил Фридман
Фото: Павел Смертин/ТАСС

Состояние Михаила Фридмана оценивается в $15 миллиардов.

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман является самым богатым жителем столицы Великобритании, выяснил Forbes, проанализировав обновленный рейтинг богатейших людей мира. Издание выясняло, в каких городах живет больше всего миллиардеров, сообщает РБК.

По данным Forbes, в пятерку городов с наибольшим числом супербогачей вошли Нью-Йорк, Гонконг, Москва, Пекин и Лондон. В британской столице самым богатым жителем впервые стал Михаил Фридман (состояние оценивается в $15 млрд), он сместил с этой позиции владельца Access Industries Леонарда Блаватника. Он занимал первое место среди миллиардеров в Лондоне последние несколько лет, теперь местом его постоянного проживания Forbes указывает Нью-Йорк.


популярное за неделю

Мнение

Раб божий Путин отправится в «рай»
Раб божий Путин отправится в «рай» Андрей Пионтковский
Как рабы на галерах
Как рабы на галерах Константин Скуратович
Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко