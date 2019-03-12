Квартира в кредит для семьи из Беларуси обойдется дороже, чем на Западе 12.03.2019, 12:00

Стоит ли взваливать на себя кредитное бремя и сколько придется копить на свое жилье?

Министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок убежден, что в Беларуси вполне адекватно сформированы цены на коммерческое жилье.

Сколько стоит купить и арендовать жилье в Беларуси и у соседей

Если семья, где трудятся двое взрослых, каждый месяц будет откладывать одну из зарплат (среднюю по стране), то уже через 14 лет, она сможет обзавестись своей жилплощадью. Вот только в любой другой из выбранных «Завтра твоей страны» для сравнения удалось бы накопить на квартиру раньше.

По данным ресурса Numbeo, квадратные метры собственного жилья белорусам обходятся дороже, чем восточным и южным соседям. Снимать жилье, в среднем, же дешевле, чем в России, но дороже, чем в Украине и Казахстане.

Цену формирует рынок – и если за эти деньги квартиры покупают, значит, она адекватная и рыночно выверенная, считает аналитик Realt.by Артем Сахаревич.

Данные Numbeo не совсем репрезентативно отражают ситуацию в странах, замечает эксперт. Хотя по ним все же можно оценить примерную картину.

Для покупку одного квадратного метра жилья в Минске уйдет примерно две средние зарплаты, рассказывает Артем Сахаревич. После столицы идут крупные города с населением от 100 тысяч жителей. И с уменьшением городов стоимость жилья снижается. Лучшие показатели – в Мозыре и Новополоцке, где один квадратный метр равен одной заработной плате.

— Чем выше статус города, тем больше разрыв. Прослойка людей, которые могут себе позволить покупку недвижимости, в Минске достаточно велика. Соответственно, конкуренция выше, что и тянет цены вверх, — объясняет аналитик.

Беларусь проигрывает России и тем более западным соседям по процентным ставкам на кредиты на покупку недвижимости. Это ухудшает ситуацию с доступностью жилья.

— В России к местной ставке рефинансирования банки добавляют 3-4%, у нас —5-6%. И получается, что у нас кредит дороже. В Польше и странах Балтии ставки гораздо ниже, но и цены на жилье будут выше, — отмечает Артем Сахаревич.

Стоит ли свой «уютный угол» того, чтобы привязывать к нему всю свою жизнь?

— Мало кто задумывается, но становясь собственником квартиры без отделки, люди создают себе кучу проблем. Кроме прочего, лет двадцать в подъезде постоянно слышен звук дрели, — отмечает исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Каленов.

В странах Евросоюза отношение к месту проживания отличается — люди становятся собственниками жилья, которое их полностью устраивает. По законодательству проводить сложный шумный ремонт в таких многоквартирных домах чаще всего запрещено. А сам факт владения квартирой или домом достаточно обременителен.

В примеру, в Германии почти половина семей живет в арендных квартирах и домах.

Идея владения недвижимостью уже не так важна, как еще 20 лет назад. На этом сказался рост стоимости квадратных метров, более высокие расходы на недвижимость и финансовые обязательства для ее владельцев, а также более мобильный образ жизни.

Уровень владения недвижимостью в европейских странах, 2017 год

В западных странах, где ставки по кредитам сравнительно невысокие, 3-5%, зачастую показатели выплат за аренду жилья и по кредиту на его покупку примерно равны. В Беларуси выплаты по кредиту выше за счет более высокой инфляции, отмечает Артем Сахаревич. Если в расчеты стоимости жилья и выплат по кредиту включить рост цен, то в последние годы и в Беларуси не будет большой разницы — платить ли много лет кредит банку или арендодателю.

При этом в Беларуси процент собственников жилья значительно выше, чем в странах Европы. Это обусловлено историческими событиями, которые привели в повышенной тяге иметь собственное жилье, отмечает Артем Сахаревич.

— Причина очень простая – долгое время недвижимость была единственной возможностью сохранить свои деньги и единственной понятной и прямой инвестицией как альтернатива вкладам, — объясняет эксперт.

Пусть молодое поколение чаще выбирает аренду, а не покупку недвижимости, желание иметь жилье в собственности высоко даже среди молодых. Изменения в Беларуси будут происходить очень долго, считает аналитик Realt.by.

— Даже сейчас мы видим, как только снизились ставки по кредитам, молодежь 25-35 лет начала массово скупать квартиры. В последние два года спрос на квартиры был максимальным, и именно эта молодежь была двигателем рынка недвижимости. Должно пройти 3-4 десятка лет, чтобы мы в этом отношении приблизились к западным странам, — говорит Артем Сахаревич.

Арендного жилья будет все больше

Если Беларусь планирует встраиваться в глобальные экономические цепочки, то желая того или нет, население будет меньше привязываться к недвижимости. Принцип мировой экономики складывается так: человек живет там, где есть работа, а не ищет работу там, где находится его квартира. И в этом случае на первый план выходит строительство арендного жилья, считает Геннадий Каленов.

Уже сейчас страна стала ближе к такой политике, благодаря тому, что государство инициировало и настойчиво продвигает строительство арендного жилья. К процессу подключаются крупные предприятия, которые рассматривают варианты строительства собственных арендных домов. К этому бизнесу стали присматриваться и крупные застройщики.

— Когда они начнут строить дома для себя (то есть чтобы сдавать потом квартиры в аренду, а не на продажу), значительно вырастет качество жилья. Компания начнет просчитывать все. И никто не станет ставить трубы из обыкновенной стали, которую нужно красить каждый год, — отмечает Геннадий Каленов.

Постепенно будут создаваться правила для бизнеса, правила и защита для арендаторов, следовательно, сформируется полноценный рынок арендного жилья.