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Хуан Гуаидо призвал к новым протестам в Венесуэле

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  • 12.03.2019, 12:09
Хуан Гуаидо
ФОТО: ZUMA

Президент страны обратился к сторонникам в связи с блэкаутом.

Спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявленный президентом страны, призвал к новым демонстрациям в стране 12 марта.

Об этом сообщает AFP.

«Гуаидо призвал провести массовые протесты в связи с отключением электроэнергии в Венесуэле 12 марта», — указывает агентство.

Ранее практически вся территория Венесуэлы была обесточена из-за неполадок на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Гури».

Нацсобрание Венесуэлы ввело в стране режим чрезвычайного положения.


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