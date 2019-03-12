Хуан Гуаидо призвал к новым протестам в Венесуэле 1 12.03.2019, 12:09

Хуан Гуаидо

ФОТО: ZUMA

Президент страны обратился к сторонникам в связи с блэкаутом.

Спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявленный президентом страны, призвал к новым демонстрациям в стране 12 марта.

Об этом сообщает AFP.

«Гуаидо призвал провести массовые протесты в связи с отключением электроэнергии в Венесуэле 12 марта», — указывает агентство.

Ранее практически вся территория Венесуэлы была обесточена из-за неполадок на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Гури».

Нацсобрание Венесуэлы ввело в стране режим чрезвычайного положения.