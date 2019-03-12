Хуан Гуаидо призвал к новым протестам в Венесуэле

Хуан Гуаидо призвал к новым протестам в Венесуэле1
- 12.03.2019, 12:09
Президент страны обратился к сторонникам в связи с блэкаутом.
Спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявленный президентом страны, призвал к новым демонстрациям в стране 12 марта.
Об этом сообщает AFP.
«Гуаидо призвал провести массовые протесты в связи с отключением электроэнергии в Венесуэле 12 марта», — указывает агентство.
Ранее практически вся территория Венесуэлы была обесточена из-за неполадок на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Гури».
Нацсобрание Венесуэлы ввело в стране режим чрезвычайного положения.
#BREAKING Venezuela parliament declares state of "alarm" over blackout pic.twitter.com/tFqmj9V7br— AFP news agency (@AFP) 11 марта 2019 г.