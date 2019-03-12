В Брестской области студентов массово отправят работать «на село» 7 12.03.2019, 12:16

2,006

Иллюстрационное фото

Тысячи студентов отправят на «объекты региона».

Брестский облисполком утвердил перечень принимающих организаций, объемов, видов работ и количества рабочих мест для участников студенческих отрядов в 2019 году, пишет praca-by.info.

В список включено 122 объекта региона, где смогут трудиться более 2,3 тысячи человек.

Наибольшее число объектов (58) определено для сельскохозяйственных отрядов: из них 16 предложил Кобринский район, 13 — Дрогичинский.

Около 500 молодых людей смогут поработать на двадцати строительных площадках региона. Основное количество мест предоставят ОАО «Строительный трест №8» и «Дорстроймонтажтрест» в Бресте.