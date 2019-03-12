Арсен Аваков обвинил Петра Порошенко в подкупе избирателей 5 12.03.2019, 12:17

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Арсен Аваков

Фото: Reuters

Глава МВД Украины заявил, что действующий президент использует административный ресурс.

В Украине расследуют ряд уголовных производств в связи с использованием административного ресурса для подкупа избирателей, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала ICTV 11 марта, пишет "Гордон".

"Продажа голосов, так называемые "сетки"… Я приведу пример одного уголовного дела, которое расследуется в Киевской области, в Василькове. Речь идет о подкупе голосов... Один из штабов провластной команды нанимает агитаторов, агитаторы выбирают сто человек, как правило, самых бедных, идут к этим ста человекам в квартиры, спрашивают: "А вы готовы поддержать нашего кандидата?".

Вот мы готовы вам помочь. Из них, из этих ста человек, 30 говорят: "Да, мы готовы"… Этих людей записывают в списочек. После чего идут в райсовет или в совбез", – рассказал Аваков.

По его словам, в Украине действует бюджетная программа "Забота", и эти люди со списком предлагают руководителям районных советов, сельским головам или мэрам "выделить этим 30 человекам, которые сказали "да", по тысяче гривен".

"Есть админресурс в лице главы райадминистрации, мэра или какого-то сельского головы… И этим людям выплачивают по тысяче гривен. И этим людям, бабушкам… поступает звонок. "Вы получили тысячу гривен?" – "Получили". – "Мы ждем, что вы тоже проголосуете за нашего кандидата", – продолжил глава МВД.

Он добавил, что "это происходит по всей стране", но больше всего таких случаев зафиксировано в Киевской области.