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Польша начала переговоры о закупке американских истребителей F-35

  • 12.03.2019, 12:35

Президент страны Анджей Дуда выступил с заявлением.

Правительство Польши начало переговоры с американской стороной о приобретении современных истребителей F-35. Об этом в Интервью «Радио Щецин» сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает «Радио Польша».

«Министр обороны Польши Мариуш Блащак ясно и четко заявил, что Польша хочет купить самолеты пятого поколения. Мы намерены предпринимать конкретные действия с этой целью и уже начали переговоры с американской стороной. Чтобы внести ясность, речь идет о самолетах F-35», - отметил Анджей Дуда.

Главнокомандующий вооруженными силами Польши по случаю 20-й годовщины вступления Польши в НАТО подчеркнул, что модернизация армии имеет большое значение для объединенных правых сил, несмотря на ее длительность и дороговизну. «Тем более, что приходиться иметь дело с запущенностью предыдущих лет», - добавил Анджей Дуда.

Решение о закупке истребителей F-35 продиктовано необходимостью обновить авиапарк Вооруженных сил Польши, который состоит в основном из устаревших советских машин.

На прошлой неделе во время учебного полета разбился польский истребитель МиГ-29. Это уже третий истребитель советского производства, который польская военная авиация потеряла за последние 14 месяцев.

Стоимость одного американского истребителя F-35 оценивается в порядка 80-90 млн долларов.


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