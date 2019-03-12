В Гродно активисты БХД провели информационную акцию 12.03.2019, 12:37

Евгений Дудкин

Активисты борются за то, чтобы в одном из микрорайонов была построена поликлиника.

Белорусские христианские демократы провели краткую информационную акцию у торгового центра удаленного микрорайона Ольшанка, передает «Радыё Рацыя». Одна из проблем Ольшанки, которая требует решения - построение поликлиники.

Именно тема поликлиники и была основной при раздаче информационных листовок. Как рассказал Евгений Дудкин, координатор Белорусской христианской демократии:

- Мы боремся, чтобы была построена поликлиника. Очень далеко ездить, фактически в центр города, что занимает около сорока минут. У нас в микрорайоне живут молодые мамы, будущие мамы. Люди по-разному реагировали. Те, кто знал нашу петицию, о том, что мы собирали подписи и добивались успеха, они действительно интересовались. Они читали и охотно брали наши листовки. Наша акция сегодня была ориентирована и на то, чтобы напомнить людям, что мы продолжаем работу.