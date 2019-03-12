Как правильно перевозить одежду в путешествии 1 12.03.2019, 13:00

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Несколько очень полезных советов.

Каждый раз, когда мы собираемся в путешествие, мы погружаемся в сложный, а иногда мучительный процесс сборов, пишет «Сегодня».

Чемодан недостаточно просто собрать, — все должно быть на своих местах, и желательно, чтобы вещи доехали целыми и не сильно мятыми. Блогер Дарья Бикбаева поделилась в своем Instagram хитростями, которые подскажут, как нужно перевозить одежду.

Как бороться с мятой одеждой в путешествиях:

Одежда с "крэш-эффектом" отлично подходит для путешествий.

Сбрызнуть складочки и высушить феном или просто повесить.

Ручной отпариватель (в дороге удобнее маленького утюга).

Свернуть вещи "по-офицерски" трубочкой или рулетиком, чтобы не мялись в чемодане.

Разгладить воротнички и манжеты утюжком для волос или обычной плойкой.

Несколько раз от души встряхнуть вещь прежде, чем повесить.

И, оказывается, в продаже есть жидкий утюг. Спрей наносится прямо на одежду. Его можно сделать самостоятельно: обычный кондиционер для белья развести в воде и налить в флакон с распылителем.