Бабич допустил передачу части полномочий из «союзного государства» в Евразийский союз 1 12.03.2019, 13:02

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Михаил Бабич

Фото: tatarstan.ru

Российская рабочая группа уже сформировала предложения и доложила о них Путину.

Рабочие группы по вопросам белорусско-российской интеграции, созданные в каждой из стран, приступят к более активной работе после соответствующего решения на уровне Путина и Лукашенко. Об этом посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил журналистам 12 марта в Жодино (Минская область), где дипломат посещает ОАО «БелАЗ», сообщает tut.by.

По его словам, российская рабочая группа уже сформировала предложения и доложила о них Путину. «Полагаю, что наши белорусские коллеги сделали то же самое», — сказал Бабич.

«Необходимо переосмыслить, актуализировать, если хотите, ревизировать весь объем взаимоотношений за последние 20 лет. Менялось законодательство, менялись экономические обстоятельства», — добавил посол.

Бабич не исключил, что некоторые полномочия органов «союзного государства» будут переданы на уровень Евразийской экономической комиссии.