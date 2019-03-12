В России спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД 7 12.03.2019, 13:33

2,306

Инцидент произошел в Воронежской области.

В Воронежской области в понедельник, 11 марта, бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань. Эту информацию «Ленте.ру» подтвердили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По словам официального представителя следственного управления СК по региону Елены Мануковской, по факту неправомерных действий сотрудников ОМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Следователями во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — пояснила она.

От других комментариев Мануковская воздержалась, сославшись на тайну следствия.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что следователями задержан начальник отдела МВД по Новоусманскому району подполковник полиции Анатолий Уваров. Они также забрали для допроса еще двух офицеров.

По словам нашего собеседника, речь идет о многолетних нарушениях, в первую очередь — о сокрытии от учета преступлений и покровительстве нелегальному бизнесу. Вероятно, уголовное дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью УК, подчеркнул источник.

Как стало известно «Ленте.ру», утром в понедельник, 11 марта, группа следователей регионального СКР и оперативников и бойцов спецназа ФСБ заблокировали территориальный отдел полиции, запретили сотрудникам пользоваться мобильной связью. В здании прошел обыск, в ходе которого были изъяты служебные журналы, в том числе из дежурной части, аудиозаписи, несколько компьютеров.

В марте сообщалось, что сотрудники ФСБ провели оперативно-следственные мероприятия в отделе МВД по городу Бердску (Новосибирская область). Как сообщали очевидцы, отдел полиции «штурмовали бойцы спецназа».