Брестское «Динамо» исполнит обязательства перед «Неманом» по Павлу Савицкому 1 12.03.2019, 13:47

Павел Савицкий

Босс брестчан Александр Зайцев заявил, что идет на диалог.

Брестское "Динамо" исполнит перед "Неманом" обязательства по "делу Савицкого", — сообщил босс брестчан Александр Зайцев в группе "Динамо" ВКонтакте.

- Для меня в приоритете остается человек, простой болельщик, со своими надеждами. Мы не можем позволить, чтобы люди остались без надежды и без праздника футбола. Мы будем делать все возможное, чтобы этот сезон прошел ярко и доставил вам много позитивных эмоций.

Поэтому я решил пойти на диалог с футбольным клубом "Неман". Я, к сожалению, в ближайшие дни не смогу заниматься делами клуба, но я дал команду, чтобы с "Неманом" начался диалог. Мы пойдем с ними на эту сделку, но вместе с тем, остаются рад вопросов к АБФФ, на которые мы не получили до сих пор ответа. Но как бы там ни было, я уверен, что мы будем заявлены на чемпионат.

Мы исполним эти незаконные требования, с нашей точки зрения. И, таким образом, у "Немана" не будет к нам претензий и у АБФФ не будет оснований не допустить нас к участию в чемпионате.

И мы всем докажем, для чего мы пришли в наш футбол, а мы пришли надолго, мы пришли с мечтой его развить, поднять на новый уровень, дать людям тот праздник, которого до сих пор крайне мало. Мы все постараемся доказать, не только с юридической позиции, но мы постараемся доказать это на футбольном поле.

Мы сделаем все, чтобы этот сезон был лучшим в истории "Динамо" Брест. Поэтому оставайтесь с нами, поддерживайте клуб. Никто никуда не уходит, никто никого не оставляет. Мы с вами до конца. Уверен, что и вы с нами до конца.