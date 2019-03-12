Не более бокала в час: в ВОЗ рассказали, как правильно употреблять пиво 2 12.03.2019, 13:48

Для мужчин и женщин оптимальная количество напитка разные.

Безопасной дозы алкоголя не существует, но есть "более или менее" безопасная.

Об этом сообщила специалист по неинфекционных заболеваний Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Анастасия Думчева в эфире Радио Свобода.

Она пояснила, что "стандартной дозой" считается 10 граммов чистого спирта.

"В пересчете на алкоголь - это 25 миллилитров водки (40-градусного напитка), или 100 миллилитров вина, или небольшой бокал пива - 330 миллилитров. Есть рекомендация, женщинам не стоит за один раз потреблять больше, чем две стандартные дозы, а мужчинам - не более трех стандартные дозы", - сказала Думчева.

По ее словам, одна стандартная доза перерабатывается или утилизируется организмом полностью в среднем в течение одного часа. Это зависит от физиологических особенностей человека.

"Другими словами - не более чем один бокал в час, не более чем два бокала за весь вечер и также ограничения по частоте в неделю. Это более или менее безопасное потребление, но полностью безопасна нулевая доза - не употреблять вообще. Исследований было много, последнее говорит очень четко, и мы сейчас сами на этом настаиваем, что безопасной дозы алкоголя нет", - отметила Думчева.