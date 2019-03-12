Пишите Трампу! 12.03.2019, 13:54

Дональд Трамп

Из Беларуси – с надеждой.

Белорусские старожилы еще помнят времена, когда граждане в затруднительной ситуации, если с ними поступали несправедливо, тут же бросались писать письма президенту, которого считали своей надеждой и опорой. Однако со временем эта тенденция поблекла. А все потому, что толку от этих писем было мало: из президентской администрации письма футболились «на места» и нередко попадали в руки тем, кто как раз таки и был виновен в творящейся несправедливости, пишет «БелГазета».

Нет, люди и сегодня пишут письма президенту, но не белорусскому, а… американскому. В конце февраля 13 жителей Могилевской и Гомельской областей по инициативе могилевского активиста Алексея Павловского обратились к Дональду Трампу с жалобой на закрытие автостанции в агрогородке Довск, расположенном на трассе Санкт-Петербург - Одесса.

В своей жалобе они рассказали, что с 19 февраля по решению местных властей была ликвидирована автостанция, которой пользовались жители ближайших населенных пунктов. По официальной версии - из-за снижения пассажиропотока. Хотя от автостанции ежедневно отправлялись более 30 автобусов, было закрыто помещение с кассой, вывезены урны для мусора и ликвидирован туалет. «Негде справить нужду, выбросить мусор в урну, переждать непогоду в зале ожидания! Иначе как издевательством над людьми эту акцию расценить нельзя!» - негодовали авторы жалобы.

Впрочем, написать президенту США они решили не сразу - в январе граждане по традиции накатали письмо Лукашенко. Но толку с того было ноль: 19 февраля автостанция все равно закрылась. Так что всю надежду авторы обращения возложили на американского гаранта.

«Уважаемый президент могущественной державы США Дональд Трамп, надежда белорусов только на вас! - воззвали они в письме. - У вас строят стену [имеется в виду стена на границе с Мексикой. - «БелГазета»], а в Беларуси под заботой понимают уничтожение инфраструктуры путей сообщения. Вы протянули руку гуманитарной помощи Венесуэле, так помогите и белорусам». Подписанты попросили американского лидера прислать и установить на закрытой автостанции биотуалеты, урны для мусора, скамейки, а также печь-«буржуйку».

И вот тут-то лед тронулся. 5 марта в Довске заработала комиссия, куда вошли представители Рогачевского райисполкома и Довского сельсовета. Изучив вопрос, комиссия постановила вернуть все взад. Кассы автовокзала, не работавшие почти месяц, откроются 13 марта. Людям также вернут небольшое помещение, куда можно будет войти, чтобы подождать свой рейс - до этого они месяц вынуждены были в мороз ждать автобусы на улице.

В общем, теперь белорусы знают, куда нужно обращаться, в случае чего: 1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500, USA. Donald Trump. From Belarus with hope.