Император Японии начал процедуру отречения от престола 3 12.03.2019, 14:18

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Император Акихито

Фото: globallookpress.com

Первая часть ритуалов прошла в Токио на территории дворца.

В Японии император Акихито приступил к серии ритуалов, которые приведут к его отречению от престола.

Как сообщает телеканал NHK, первая часть ритуалов прошла в Токио на территории дворца императора. Одетый в старинный костюм Акихито посетил главное императорское святилище Касикодокоро.

Император сообщил своему далекому предку, богине солнца Аматэрасу, о своем будущем отречении и его дате.

Затем Акихито совершил подобную церемонию в двух других святилищах - Корэйдэн и Синдэн, где почитают других императорских предков и различных божеств.

Позже Акихито провозгласит желание отречься в городе Нара перед мавзолеем первого императора Дзимму.

Также император посетит святилище Исэ - главную синтоистскую святыню и мавзолей своего отца императора Хирохито, расположенный в Токио.

Сама церемония отречения пройдет 30 апреля на территории императорского дворца.

Напомним, летом 2016 года Акихито выразил готовность отречься от престола в связи с проблемами со здоровьем.

В связи с этим парламент Японии принял специальный закон, который позволил Акихито отречься от престола.

Акихито занимал императорский трон в течение 27 лет - в 1989 году он стал наследником императора Хирохито, при котором Япония воевала во Второй мировой войне.

Официально Акихито считают 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

На сегодняшний день Акихито считается единственным правящим в мире императором.