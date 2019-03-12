Брестчане будут выходить на площадь не только по воскресеньям 12.03.2019, 14:53

В Бресте подадут заявки на проведение акций против аккумуляторного завода в будни.

Заявки на проведение акций и митингов против строительства аккумуляторного завода в будние дни будут подавать в Бресте, передает «Радыё Рацыя». Так активисты хотят показать более широкому кругу общества, что мероприятия намеренно запрещаются и нарушается право на свободу высказываний и свободу мирных собраний.

- Я убежден, что эти заявки подаются, чтобы не просто в очередной раз, а систематически показывать, что власти постоянно лишают граждан права на мирное собрание, права на то, чтобы они выражали публично свои мысли. Это касается и завода, и многих других вещей, - рассказал правозащитник Владимир Величкин.

Владимир Величкин уверен, что многочисленные запреты встреч брестчан в форме протестов, связаны с возможностью появления альтернативы властям.