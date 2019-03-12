Прощай, футбол! 4 Виктор Горбачев

12.03.2019, 15:17

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Может, весь спорт в стране передать в руки военных?

Как бы, он в нашей стране не на высоте и сейчас. Все хуже и хуже. Все ниже и ниже. Ну, а дальше, я так думаю, на нем можно будет поставить крест на длительный период.

В федерации футбола проходят выборы главы футбола. Всего футбола страны. Понимаете? И было пару желающих на это место. Намерение сменить в кресле Сергея Румаса обозначили только два человека – нынешний генсек АБФФ Юрий Вергейчик (профессиональный футболист) и бессменный депутат парламента Владимир Базанов. Румас же у нас сейчас взлетел! Экономику с колен поднимает. А футбол передает в другие руки. Надежные.

Так вот, сегодня утром, Вергейчик снял свою кандидатуру. Вот взял, и снял. И ни кто его не просил. Правильно? И остался Базанов безальтернативным кандидатом. Один - одинешенек. Случайно. С чем мы его и поздравляем. 61-летний уроженец Вологодской области по профессии военный, а последние полтора десятка лет занимается депутатской работой. Бывший главный военком Брестской области.

У нас председателем совета директоров хоккейного клуба Динамо /Минск/ является человек с погонами -Шуневич. Думаю, не стоит напоминать об "успехах" клуба в КХЛ?

А вообще-то, может и правильно? Может стоит весь спорт передать в руки военных? Все спортивные федерации! Ну, а че? Министр спорта всей страны Ковальчук. Бывший военный, руководитель службы безопасности президента.

Так что, все! С футболом в стране все становится понятно. Точка. Ибо. Ибо каждый должен заниматься своим делом. Не хвататься зa все, что прикажут.

Слушайте? Я вот че подумал, а может вообще, все министерские кресла в стране дать в руки военных? Зато порядок будет и дисциплина. Нам же не результаты нужны, а преданность и хождение строем. И вообще, я бы назначил художественным руководителем Театра оперы и балета тоже человека в погонах!

Левой-левой!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»