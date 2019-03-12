Азербайджанский газ начнут поставлять в ЕС летом 1 12.03.2019, 15:28

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К тестовым работам приступят после 15 апреля.

Начало поставок газа в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) запланировано на 1 июля 2019 года.

Об этом сказал гендиректор компании TANAP Салтук Дузйол, пишет Anadolu.

По его словам, к тестовым работам перед началом поставки газа в Европу планируется приступить после 15 апреля.

К концу февраля в рамках проекта TANAP завершено 98% работ, отметил гендиректор. По его словам, на этот день пропускная способность TANAP составляет 16 млрд кубометров газа в год.

Благодаря строительству новых компрессорных станций этот показатель вырастет до 24 млрд кубометров в год, и в будущем газопровод планируют вывести на проектную мощность в 31 млрд кубометров газа в год, сказал Дузйол.

Общая протяженность TANAP составляет 1850 км. Трубопровод строится в приграничных с Грецией районах в турецкой провинции Эдирне, где он будет подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP). Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 млрд кубометров газа в год. Из них 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в Турцию, а еще 10 млрд - дальше в Европу.

На первом этапе турецкая компания BOTAŞ к июню 2019 года сможет закупать два миллиарда кубометров газа в год. Этот показатель будет увеличен на два миллиарда кубометров в год и достигнет шести миллиардов кубометров в 2021 году.

Трансадриатический трубопровод (TAP) протяженностью 870 км будет начинаться в Комотине в Греции и протянется до Апулии в Италии через Албанию. Он будет использоваться для транспортировки газа с месторождения Шах Дениз II в Каспийском море.