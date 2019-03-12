Большой эксперимент 5 Cергей Сацук

12.03.2019, 15:30

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Почему в Беларуси жить стало страшно.

После того, как Следственный комитет огласил результаты проверки обстоятельств поставки в Беларусь вакцины Эупента, мне стало страшно. Будто всем жителям страны смертный приговор вынесли. Без права на обжалование.

Я говорю это не ради красивого словца. Мне реально стало страшно так, как никогда еще не было. Чувство животного страха, вперемежку с чувством обреченности и безысходности не покидало меня несколько дней: крутило живот, сдавливало у сердца, лишало всякой дееспособности. Не мог сосредоточиться даже чтобы "Большой разговор" внимательно послушать. Стоило больших усилий и почти две недели времени, чтобы собраться с мыслями и написать "Что не так с вакциной Эупента и Беларусью".

Страшно стало в первую очередь потому, что именно Лукашенко поручил председателю СК провести тщательную проверку всех обстоятельств поставки и применения вакцины. Это означает, что перед тем, как огласить информацию по результатам проверки, СК доложил эти результаты Лукашенкоу, который остался вполне удовлетворен. И это несмотря на то, что СК не ответил на десятки вопросов, из которых следовали жуткие для цивилизованной страны обвинения.

Общественности даже не пояснили, на каком, предусмотренном законном основании вакцина была ввезена и почему пущена в оборот без регистрации. Минздрав разрешил, констатировал СК и умолк на этом. Понятно, что разрешил, иначе и быть не могло. Но почему разрешил? И таких вот вопросов десятки.

По идее, именно СК в ходе проверки должен был ответить на все эти вопросы, подтвердить или опровергнуть подозрения, шокировавшие буквально всю страну. Но ничего этого сделано не было, в результате чего вопросов стало в два раза больше. Только по смерти ребенка было сказано, что никто ни в чем не виноват. Но как можно верить ответу на один вопрос, когда десятки остались без ответа?

Мне было страшно садиться за компьютер и писать, так как утверждение результатов проверки Лукашенко означало, что такова политика государства. А значит, писать что-то - выступать против всего государства в целом.

Даже жена взмолилась: "Не пиши!" Но как не писать, как жить с мыслью, что в стране происходит такое! Вон накануне правительство Финляндии подало в отставку по причине провала реформы в здравоохранении. Реформы, которая должны была снизить расходы бюджета на здравоохранение на какие-то 2,4%. А у нас такое творится и без каких-либо последствий. Мало того, что никто в отставку не подает (в Беларуси такого вообще ни разу не было), так еще на государственном уровне не даются ответы на вопросы, касающиеся жизни и здоровья наших детей - будущего страны! Это действительно страшно.

Дело даже не в Эупенте, а в целом в системе. Ведь Минздрав заявил, что подобным образом в Беларусь ввозятся 10% всех лекарственных средств. Это очень и очень много. Официальными клиническими испытаниями и частными случаями даже десятую долю такого объема не сделаешь. Поэтому мне страшно думать о том, что это за лекарства, где и каким образом применяются. Уж точно не в аптеках лежат. Там любое лекарство можно проверить на предмет регистрации, так как есть название. А вот больницы - это совсем другое дело. Кто знает, какие таблетки раздают там больным, какие препараты колют и применяют в операционных? Мне сейчас просто страшно жить в Беларуси и страшно ложиться в больницу. А возраст ведь уже за 50 - придется рано или поздно.

Мне очень хотелось бы, чтобы Минздрав озвучил весь перечень тех самых 10% лекарственных средств, которые ввозятся в Беларусь таким же образом, как Эупента. Очень хочется, чтобы по каждому этому лекарству было названо предусмотренное законом основание для ввоза. Но я прекрасно понимаю, что для Беларуси это несбыточная мечта. Если даже после гибели ребенка продолжают что-то скрывать и недоговаривать, когда на карту поставлено будущее страны, то что можно говорить про других, таких как я?

Поэтому придется и дальше жить в страхе, надеяться на то, что не заболею, не лягу в больницу. И даже если попаду в больницу, то буду непременно требовать, чтобы медсестра показывала мне упаковку лекарственного средства, которое мне прописано, буду проверять название по реестру и выяснять, зарегистрировано ли оно в Беларуси.

Так хоть какие-то гарантии можно будет получить, что ты не станешь жертвой большого эксперимента. Правда, осталась еще маленькая надежда, что все это лишь происки отдельных чиновников, что Лукашенко опять обманули. Но и эта надежда тает с каждым днем. Скоро и от нее ничего не останется.

Cергей Сацук, "Ежедневник"