Франция и Германия создают совместную парламентскую ассамблею 12.03.2019, 15:34

Парламентарии Франции одобрили инициативу.

Нижняя палата парламента Франции одобрила предложение создания общего с Германией парламентского органа, несмотря на возражения со стороны французских крайних левых и крайних правых.

Об этом заявил президент Национальной ассамблеи Франции Ричард Ферран, пишет DW.

"Строительство такой уникальной парламентской институции является признаком интенсивности наших отношений", - сказал Ферран, ссылаясь на обновление Парижем и Берлином в Аахене в январе Елисейского соглашения, послевоенного пакта о примирении 1963 года.

Инициативу нового органа еще должен одобрить Бундестаг. Ожидается, что это произойдет одновременно с голосованием за ратификацию нового Аахенского договора.

Ассамблея будет собираться дважды в год, в ней будут участвовать по 50 парламентариев из каждой страны. Она будет принимать совместные резолюции, которые не будут иметь обязывающей юридической силы для Национальной Ассамблеи и Бундестага. Первое заседание ожидается 25 марта в Париже.

Во французских парламентских кругах радикальный левый лидер Жан-Люк Меланшон утверждал, что Франция имеет больше общего с южной Европой, чем с Германией.

"Идея о том, что все управляется двумя странами" противоречит интересам других европейских стран, сказал Меланшон, ссылаясь на проблемы Европы с кризисами еврозоны, иммиграцией и Brexit.

Аахенский договор имеет целью усилить трансграничное сотрудничество вдоль 450-километровой границы стран, а также улучшить координацию между двумя странами, когда речь идет о решении таких международных проблемах, как изменение климата и терроризм.

Договор обязывает Берлин и Париж к более тесным внешнеполитическим и оборонным связям, продвижению франко-германских междугородных проектов, а также к согласованию трансграничных академических званий.