«Коммунальщики собираются разнести стену в моей квартире» 9 12.03.2019, 15:41

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Крик души горожанина.

От коммунальных проблем не застрахованы ни жильцы новостроек (нынешние спецы могут наворотить что угодно), ни обитатели старых домов (коммуникации со временем, как и все остальное, дряхлеют), поэтому горожанам к неприятным сюрпризам надо быть в какой-то степени готовыми всегда. При этом коммунальные проблемы могут носить очень специфический характер: у тебя в квартире вроде бы все в порядке, но разрушений не избежать. Именно в такую ситуацию попал один из читателей onliner.by.

— На уровне моей квартиры в шахте между квартирами течет стояк холодной воды. Доступ к течи есть только из моей квартиры. ЖЭС хочет разломать стену в моем санузле. Вопрос: должен ли ЖЭС привести имущество в исходное состояние? Как правильно этого потребовать? Какими нормативными документами регулируется? — интересуется горожанин.

Адвокат Сергей Зикрацкий уверяет, что для минчанина потеряно далеко не все. Главное — правильно действовать.

— Отношения между жильцами домов и ЖЭСами (товариществами собственников) по проведению текущего ремонта коммуникаций регулируются Законом о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, а также заключенным с жильцом договором на оказание услуг по текущему обслуживанию жилого дома. Типовая форма такого договора утверждена правительством и содержит норму, обязывающую исполнителя (ЖЭСы, товарищества собственников) выполнять в жилом помещении потребителя за счет собственных средств устранение повреждений, вызванных неисправностями инженерных систем или строительных конструкций общего имущества.

Поскольку демонтаж стены в санузле вызван необходимостью устранения неисправностей инженерных системы (стояка водопровода), то ЖЭС или товарищество собственников обязаны после окончания ремонта привести стену в исходное состояние. Для гарантии соблюдения прав жильцов рекомендую до начала работ составить акт, в котором зафиксировать исходное состояние стены, и подписать этот акт у представителя ЖЭСа. В акте имеет смысл описать материалы, которые использованы для отделки стены (плитка, обои, краска, профиль и т. д.), желательно приложить фотографии. Если представитель ЖЭСа отказывается подписывать акт, то можно пригласить соседей, которые могут зафиксировать факт отказа от подписания акта, а также засвидетельствовать правильность его составления. На мой взгляд, отказ допустить ремонтную бригаду к ремонту до подписания такого акта тоже будет правомерным.

Если после окончания ремонта водопровода стена не будет возвращена в исходное состояние, необходимо направить претензию. Если и претензия не будет удовлетворена, то можно либо сделать ремонт с привлечением сторонних организаций и взыскать стоимость такого ремонта в судебном порядке, либо также в судебном порядке понудить ЖЭС (товарищество собственников) провести ремонтные работы. При подаче исков, основанных на законе о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, потребители освобождены от уплаты пошлины, — напоминает юрист.

То есть, если говорить упрощенно, не пустить сотрудников в квартиру человек не имеет права: стояки — вотчина коммунальщиков, а не собственность владельцев квадратных метров. Так что принцип «мой дом — моя крепость» не работает. Но и коммунальщики не имеют никакого права прийти к вам в квартиру, все уничтожить и уйти восвояси, не восстановив порядок.