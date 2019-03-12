Министерство обороны России приступило к созданию «чебурнета» 12 12.03.2019, 15:49

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Иллюстрационное фото

Военные намерены проложить волоконно-оптический кабель через Арктику.

Министерство обороны России приступило к созданию мультисервисной транспортной сети связи (сокращенно - МТСС), которая станет основой для "суверенного интернета", сообщает Радио Свобода.

Как сообщили в ведомстве, МТСС будет полностью готова через два года, а первый этап работы будет завершен к концу 2019 года. К этому времени военные намерены проложить волоконно-оптический кабель через Арктику.

Отмечается, что для сети будет создан свой поисковик, электронный журнал учета действий, а также своя система идентификации пользователей. Сеть будет полностью закрыта от мирового интернета и не будет иметь точек обмена трафиком с ним. Всю информацию планируется хранить на серверах Минобороны, которое уже начало создавать территориально распределительные центры обработки данных.

14 декабря 2018 года члены Совета Федерации Андрей Клишас, Людмила Бокова и Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект о защите российского интернета от угроз со стороны других государств, предусматривающий отключение Рунета от мировой сети. В пояснительной записке к документу отмечалось, что проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

12 февраля 2019 года Госдума приняла законопроект в первом чтении. За принятие документа проголосовали 334 депутата, 47 высказались против. Также проект закона поддержали в правительстве, экспертный совет при котором подсчитал, что его исполнение потребует до 130 миллиардов рублей дополнительных расходов ежегодно.

10 марта в нескольких городах России прошли митинги и пикеты за свободу интернета и против принятия Госдумой закона об изоляции его российского сегмента. Самая многочисленная акция состоялась в центре Москвы – она собрала более 15 тысяч человек. Несмотря на то, что митинг был согласован с властями, полиция задержала на нем 28 человек, в большинстве случаев – без объяснения причин. Задержанным грозят штрафы от 10 до 300 тысяч рублей, а нескольким из них - арест сроком до 30 суток.