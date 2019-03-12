Порошенко назначил полковника Кривоноса заместителем секретаря СНБО 2 12.03.2019, 15:57

Сергей Кривонос подчеркнул, что будет бороться с коррупцией в оборонном секторе.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны полковника Сергея Кривоноса, сообщает 12 марта пресс-служба главы украинского государства.

Президент вручил Кривоносу служебное удостоверение.

"Очень важная ваша характеристика – это ваша абсолютная нетерпимость к коррупции. И это мое президентское поручение – нулевая толерантность к коррупции, чтобы мы решительными действиями защитили армию, защитили оборонный комплекс от любых нападений или недоверия. Мы должны укрепить доверие общества и международных партнеров к оборонному комплексу", – заявил Порошенко.

По словам главы украинского государства, сейчас есть "огромный общественный запрос на это назначение".

Президент отметил, что Кривонос пользуется в том числе поддержкой военных и добровольцев, которые высоко оценивают его деятельность на посту заместителя командующего Сил специальных операций.

"Это демонстрация нового типа украинского военного", – добавил Порошенко.

Глава украинского государства поручил Кривоносу активизировать деятельность по вопросам перевооружения Вооруженных сил Украины и других вооруженных подразделений, вопросам военно-технического сотрудничества, углубить "координацию деятельности территориальной обороны и усилить взаимодействие в рамках сотрудничества Украины и НАТО".

"Я глубоко убежден, что профессиональный военный с безупречной репутацией, которого поддержала и власть и оппозиция… это именно та кандидатура, которая должна возглавить это ответственное направление работы. Вы не понаслышке знаете ситуацию на фронте и жизнь солдата, какие требования есть к военной технике, нашим новейшим разработкам", – заявил Порошенко.

Кривонос подчеркнул, что будет решительно противодействовать коррупции в оборонном секторе.

"Я благодарю за возможность продолжить путь воина. Благодаря вашей поддержке, поддержке правительства и наших иностранных партнеров [обязуюсь] в максимально короткие сроки провести комплекс мероприятий, которые укрепят доверие наших друзей и нашего народа к оборонной промышленности и приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможным проявления коррупции, мародерства в армии. Те подлые крысы, которые пытались или пытаются разворовать армию, уверен, будут наказаны", – заявил новоназначенный замсекретаря СНБО.

4 марта Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого секретаря СНБО. По данным журналистов "Наших грошей", Гладковский участвовал в схеме по разворовыванию средств предприятий "Укроборонпрома".

Кривонос родился в 1970 году в Кременчуге Полтавской области. Он возглавлял группу спецназа, был командиром 8-го Хмельницкого полка специального назначения, принимал участие во многих международных учениях. Командовал обороной Краматорского аэродрома в 2014 году.

С ноября 2014 года Кривонос занимал должность начальника Управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 5 января 2016 года был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

31 января 2019 года политическая партия "Воины АТО" выдвинула Кривоноса кандидатом в президенты. Однако 6 марта он сообщил, что снимает свою кандидатуру в пользу Порошенко, поскольку в нынешних условиях считает "нецелесообразной смену верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины".