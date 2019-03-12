Европарламент: Россия больше не является стратегическим партнером ЕС 3 12.03.2019, 16:06

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Принята официальная резолюция.

Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером Евросоюза, и поэтому Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) 1994 года нужно пересмотреть. Соответствующая резолюция опубликована на сайте Европарламента.

В документе отмечается, что отношения между ЕС и Россией должны основываться, в частности, на принципах международного права и демократии. В Европарламенте заявили, что возврат к прежним отношениям невозможен, пока Россия «не выполнит [условия] Минского соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины».

В Европарламенте также «выразили сожаление по поводу значительного ухудшения положения в области прав человека и широко распространенных и неоправданных ограничений прав на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний в России». Его члены «обеспокоены тем, что Россия демонстрирует готовность применять военную силу против других стран».

Европарламент осудил участие России в деле Скрипалей, а также в дезинформации и кибератаках, которые, говорится в резолюции, проводились российскими спецслужбами для дестабилизации инфраструктуры связи и усиления напряженности в странах ЕС.