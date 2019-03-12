Арина Соболенко о соперницах: Я заиграла и сказала — «подвиньтесь с ваших мест» 12.03.2019, 16:15

Арина Соболенко

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Белорусская теннисистка рассказала о секрете своего успеха.

Девятая ракетка мира Арина Соболенко, обыгравшая Лесю Цуренко 6:2, 7:5 и впервые вышедшая в 1/8 финала на турнире ВТА в Индиан-Уэллсе, поделилась ощущениями от своего нового статуса игрока топ-10, пишет «Прессбол».

"Единственное отличие — сейчас за меня больше болеют, что не перестает меня поражать. На корте все то же самое. Мне по-прежнему нужно туда выходить и показывать свою игру. Только теперь моя задача не прыгать выше головы, а постоянно играть на высоком уровне, потому что соперницам против меня теперь терять нечего, и они показывают свой лучший теннис. Мне моя команда так и говорит: ты теперь сама топ, так что с тобой все будут играть на своем максимуме. Поэтому тебе нужно держать уровень, не терять концентрацию и всегда быть готовой ко всему. Никогда не знаешь, на что способен игрок, когда ему нечего терять.

Когда меня никто не знал, ко мне и отношение было как к какой-то девочке из конца сотни. Но потом я заиграла и как бы сказала: так, девочки, подвиньтесь. Я пришла на ваши места. И все такие: "Чего?! С ней надо играть всерьез". А теперь уже я в такой ситуации, когда надо защищать статус. Понятно, что удержаться на вершине — а тем более, подняться еще выше — сложнее, чем совершить рывок туда, но мне нравится это испытание. Поэтому я и тут", — сказала Соболенко.

За место в четвертьфинале BNP Paribas Open 20-летняя белоруска (9) впервые сыграет с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер (8).