Авторы Pokemon GO показали мобильную игру по «Гарри Поттеру» 12.03.2019, 16:25

Владельцы устройств на Android уже могут подать заявку на доступ к ранней версии игры.

Студия Niantic, разработавшая Pokemon Go, до конца 2019 года выпустит на iOS и Android мобильную игру по мотивам «Гарри Поттера» — Harry Potter: Wizards Unite. Игроки станут частью специального отряда, созданного министерством магии. Члены этого отряда устраняют ущерб от таинственных порталов, через которые в мир маглов попадают магические существа, артефакты и злые волшебники, пишет «Медуза».

Wizards Unite во многом похожа на Pokemon Go — тут тоже нужно много гулять по улицам с телефоном. Игроки будут путешествовать по отмеченным на карте точкам со «следами магии».

Here are some of the official video clips released for Harry Potter: Wizard's Unite (clip #1/3) pic.twitter.com/G2mDU8Lrwp — Jason Inquires (@jasoninquires) 11 марта 2019 г.

В этих точках пользователей могут ожидать фантастические твари или волшебные предметы. В игре есть сражения с Пожирателями смерти и дементорами. Для использования заклинаний необходимо нарисовать на экране телефона магический символ.

Кроме того, игроки встретят знакомых по книгам и фильмам героев, а также с помощью дополненной реальности заглянут в лавку продавца волшебных палочек Олливандера.

Here are some of the official video clips released for Harry Potter: Wizard's Unite (clip #2/3) pic.twitter.com/RJDtsz5wJg — Jason Inquires (@jasoninquires) 11 марта 2019 г.

Wizards Unite будет распространяться бесплатно. Владельцы устройств на Android уже могут подать заявку на доступ к ранней версии игры.