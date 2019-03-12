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Так на какую страну работают белорусские военкоматы?

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  • Евгений Вильский
  • 12.03.2019, 16:40
  • 1,419

Тысячи белорусских афганцев будут носить и рекламировать символику захвата и оккупации чужого государства.

В Беларуси проходит выдача памятных медалей для афганцев, приуроченная к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Кажется, что благое дело делают, наконец-то вспомнили про афганцев, хоть раз в пять лет и выдали красивые железки взамен урезанных льгот и отобранного ребилитационного центра.

Но! При выдаче медали работник военкомата заявляет: "Наконец-то удалось разместить на медали георгиевскую ленточку!"

Становится понятно,что работа по пропаганде символов другого государства ведется давно и она наконец дала результат!

И теперь тысячи белорусских афганцев будут носить и рекламировать символику захвата и оккупации чужого государства на законных основаниях!

Так на какую страну работают белорусские военкоматы?

Евгений Вильский, "Фейсбук"


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