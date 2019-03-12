Савик Шустер представил свой рейтинг кандидатов в президенты Украины 2 12.03.2019, 16:44

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Савик Шустер

Социалогическая служба журналиста оценила кандидатов по уровню надежды, страха и унижения, которые они вызывают.

Социологическая служба фонда журналиста и телеведущего Савика Шустера Open Mind Foundation опубликовала результаты опроса, в котором избиратели должны были определить эмоцию, которую вызывают у них кандидаты в президенты Украины, – надежду, страх или унижение, сообщает "Гордон".

По данным опроса, первое место по уровню надежды занимает шоумен Владимир Зеленский (40,8%). Действующий президент Украины Петр Порошенко вызывает чувство надежды у 20,4% респондентов и ощущение гордости еще у 10,7% опрошенных.

Лидером по уровню унижения по данным опроса стал лидер Радикальной партии Олег Ляшко (44,4%).

Больше всего страха вызывает глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко (26,6%), которая по данным опроса также является самым узнаваемым политиком в стране.

Около 60% респондентов не знали ничего про снявшихся с президентских выборов главу партии "Народный контроль" Дмитрия Добродомова и внефракционного народного депутата Евгения Мураева.

В репрезентативном опросе приняли участие 1000 человек, отображающие демографический и географический состав жителей Украины. Социологи просили респондентов выбрать одну из трех эмоций, – надежду, страх или унижение, которую они испытывают к кандидатам в президенты. Для Порошенко у отвечающих была возможность выбрать еще одну эмоцию – гордость.