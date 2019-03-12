Меркель допустила возможность переноса Brexit 12.03.2019, 17:02

Накануне ЕС согласился на обновленную сделку по Brexit.

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник допустила возможность переноса сроков Brexit. Об этом она рассказала, отвечая на вопрос журналистов в Берлине. Накануне ЕС согласился на обновленную сделку по Brexit, сообщает zn.ua.

Отвечая на вопрос о выходе Великобритании из ЕС, она предложила подождать и не принимать поспешных решений.

"Мы подождем голосования и тогда будем принимать решение", - сказала Меркель.

По словам канцлера Германии, страны-члены ЕС сделали дополнительные предложения Великобритании, потому что хотят "хорошего сосуществования и упорядоченного выхода Великобритании" из Евросоюза.

"Теперь задача британского парламента — принять решение, и мы будем внимательно следить за тем, что произойдет в Великобритании сегодня, завтра и послезавтра", - сказала она.