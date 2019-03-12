Евросоюз внес ОАЭ и еще девять стран в «черный список» налоговых гаваней
- 12.03.2019, 17:15
Эти cтраны не выполнили обязательств, которые они взяли на себя перед ЕС.
Министры финансов Европейского Союза расширили "черный список" стран, которые считаются налоговыми убежищами и не сотрудничают с ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".
К пяти юрисдикциями, которые уже были в списке, ЕС добавил еще 10: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермуды, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату.
"Эти юрисдикции не выполнили обязательств, которые они взяли на себя перед ЕС", - говорится в сообщении.
ЕС создал "черный список" в 2016 году после раскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов, используемых корпорациями и богатыми лицами для снижения налоговых выплат.
Накануне СМИ сообщали, что Италия и Эстония пытались заблокировать включение ОАЭ в этот список.
На прошлой неделе страны ЕС заблокировали принятие еще одного "черного списка" стран, которые демонстрируют недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма после давления со стороны Саудовской Аравии, США и Панамы.