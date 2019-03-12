Дарья Домрачева продолжает побеждать, даже завершив карьеру 12.03.2019, 17:19

Дарья Домрачева

Белорусская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус в «пасьюте».

Бывшая биатлонистка сборной Беларуси Дарья Домрачева объявлена победительницей общего зачета КМ в гонке преследования сезона-2014/15, сообщает "Прессбол".

Международный союз биатлонистов (IBU) передал серебряную медаль дисквалифицированной за допинг россиянки Екатерины Глазыриной за гонку преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в сезоне-2014/15 француженке Анаис Бескон. Передача награды прошла во время чемпионата мира в шведском Эстерсунде.

После дисквалификации Глазыриной Домрачева в этой гонке переместилась с 13-го на 12-е место и сравнялась с Кайсой Мякяряйнен по баллам за сезон — по 348 очков. При равенстве очков по дополнительным показателям преимущество получила именно Дарья Домрачева, что уже отражено на официальном сайте ИБУ.

Правда, пока не прописан механизм передачи Малого хрустального глобуса от финки белоруске.