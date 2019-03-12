Шведский творческий дуэт создаст рабочее место, где будут платить за что угодно 12.03.2019, 17:35

Сотруднику будут платить около 2 тысяч евро.

Шведские художники Якоб Сенни и Саймон Голдин собираются платить около 2 тысяч евро ежемесячно единственному участнику своего проекта Eternal Employment за его времяпрепровождение на железнодорожной станции, пишет "Европульс".

На станции Коршвеген, которая откроется в Гетеборге в 2026 году, будет создан специальный офис, куда участник проекта должен будет приходить по рабочим дням. Его «работа» будет состоять в том, чтобы делать что хочется (в том числе и ничего не делать).

Чтобы получить эту работу, претенденту необходимо будет пройти собеседование (прием заявок начнется с 2025 года). Зарплата будет ежегодно индексироваться; участник сможет рассчитывать на оплачиваемые отпуска, больничные и отчисления в пенсионный фонд. С ним будет подписан бессрочный контракт, который участник сможет разорвать в любой момент.

В офисе на станции сотрудник должен будет появляться ежедневно, хотя и не обязательно на весь день. Единственное ограничение – участник проекта не сможет числиться на работе в другом месте.

Офисом станет комната с прозрачными стенами со столом, стулом и другими незамысловатыми предметами интерьера. При желании участник проекта сможет закрываться от посторонних глаз.

По словам художников, проект заставляет поразмышлять о роли работы в жизни человека и о концепции безусловного базового дохода.

Этот проект выиграл конкурс государственного совета по искусству Швеции на лучший проект для новой железнодорожной станции. Предполагается, что созданное в рамках проекта «рабочее место» сможет просуществовать до 120 лет.

Идеи безусловного базового дохода изучают и в других европейских странах. Например, в 2017 году немецкий стартап Mein Grundeinkommen провел эксперимент — 85 добровольцев получали ежемесячные пособия и смогли заниматься тем, что им по-настоящему интересно. Тогда немецкое общество разделилось надвое. Сторонники безусловного базового дохода отмечали, что без экономических стимулов исчезнут люди, которые занимаются тяжелым или изматывающим трудом, — например, мусорщики или социальные работники. А сторонники концепции утверждали, что те тяжелые профессии, которые нельзя будет поручить роботам, станут почетными в обществе с базовым доходом.