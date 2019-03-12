Скрипят камушки под ногами державного бегуна 4 12.03.2019, 17:40

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Впереди у него – пропасть.

Они стартовали почти вместе. Один – под жарким алжирским Солнцем в 1999-м, другой – в нашей снежной державной суверенности, в 2000-м.

Марафон несменяемых длится вот уже два десятка лет, на отсечку «2019» оба ветерана пришли пусть и потрепанными, но с прежней несгибаемой волей продолжать борьбу, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Нельзя сказать, что наш Путин во время соревнования вел себя честно. Он выставил вместо себя «дублера» на часть пути, решив сам отдохнуть в кустах. Другой отрезок дистанции преодолел на «хирургическом» байке, нередко скользил на коньках, а в последнее время, шел к финишу на лошади, изрядно болтаясь в седле.

С другой стороны, и алжирский Бутефлика тоже не без допингового греха. Последнюю часть дистанции он промчался на больничной каталке с капельницей и так хотел въехать в свой 5-й срок, сравнявшись с Путиным, которому долго дышал в спину. Но не случилось. Приветственные крики алжирского народа согнали Бутефлику с трассы. Он схитрил, отменив выборы, и оставшись на неопределённый срок конституционной реформы.

Итак, наш остался один. Опять один. Совсем один. Он жил, жив и будет жить под звездами Кремля, сражаясь там за нас до последней виолончели, пока народные волны, подобные алжирским, не смоют его затвердевшую, подсохшую на солнышке оффшорную суверенность.

Скрипят камушки под ногами державного бегуна. Работают ноги. Раз-два, раз-два. Неровное дыхание со свистом вырывается из груди. Позади остались радостные лица «крымнаша», по бокам идут виды его дичающей, закипающей яростью страны, впереди у него – вечность. Впереди у него – пропасть. Он бежит под гору, устало перебирая ватными ногами. И не может уже остановиться.