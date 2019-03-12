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«Баста»: Лукашенко поделился своими фобиями

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  • 12.03.2019, 18:05
  • 5,196
Фото: AFP

На кухнях уже все обсудили.

Telegram-канал "Баста!" приводит слова диктатора на сегодняшнем совещании Cовбеза:

"Как это было у нас раньше в истории, все перенесут на кухню и там будут обсуждать, как в народе говорят, обсасывать все эти вопросы. И рано или поздно это выплеснется на улицу"

Это не лидеры оппозиции говорят и не независимые СМИ. Это Лукашенко своими фобиями сегодня поделился.

Да, Саша, так оно и будет. На кухнях уже все обсудили. Ждать, пока "выплеснется на улицу", осталось недолго.


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