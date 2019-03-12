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Илон Маск: Украина сыграла главную роль в космонавтике СССР

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  • 12.03.2019, 18:15
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Илон Маск

РФ не совершила революции и использует старое советское наследие.

По мнению главы компании SpaceX Илона Маска, в мире пока еще нет равных действующему российскому ракетному двигателю, однако в развитии космической отрасли СССР и, соответственно, РФ "главную роль" сыграла Украина. Соответствующий твит он разместил незадолго перед отстыковкой корабля Crew Dragon от МКС и его приземлением, пишет liga.net.

Один из пользователей соцсети написал под заявлением бизнесмена о "лучшем из ныне использующихся двигателей", что (со слов Маска) "великолепное российское ракетостроение" происходит из ракетостроения СССР, которое, в свою очередь, зиждется на работах украинских ученых и инженеров.

Реагируя на заявление собеседника о том, что "за 28 лет последних лет Россия не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие", глава SpaceX написал: "Украина действительно сыграла основную роль".


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