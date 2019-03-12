В феврале услуги ЖКХ для белорусов стали дороже на 10% 3 12.03.2019, 18:25

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«Коммуналка» значительно выросла.

В Беларуси за февраль 2019 года потребительские цены на товары и услуги выросли на 1,3% по сравнению с январем. С начала года цены увеличились на 2,2%. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета, сообщает "Белсат".

Больше всего подорожали услуги - на 3,2%. Продовольственные товары стали дороже на 1,1%, непродовольственные - на 0,2%.

Из услуг лидером по росту в последний месяц зимы является ЖКХ, где цены выросли на 10,4%. Услуги культуры подорожали на 1,4%, физкультуры и спорта - на 1%.

А вот что касаются продуктов, то больше всего выросли цены на свежие огурцы - аж на 32,2%, на капусту - на 12,6% и на бананы - на 9,5%.