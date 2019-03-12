Ради шести тысяч рублей страховки житель Лиды сжег собственный дом 4 12.03.2019, 18:38

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Фото: СК

Поджечь дом мужчине помогли сообщники.

ЧП произошло в ночь на 7 января, информируют в пресс-службе Следственного комитета.

Сотрудники МЧС приехали по вызову на возгорание в деревне Мигуны на Лидчине. На сельской улице горел нежилой деревянный дом, от которого занялась также соседская хозпостройка. Огонь спасателям удалось локализовать и потушить довольно быстро. В доме в итоге огнем были повреждены перекрытия, стены, мебель и другое имущество, полностью сгорела крыша, дотла сгорел и сарай соседей.

Специалисты Госкомитета судэкспертиз Гродненщины, проведя ряд исследований, выяснили, что причиной возгорания стал поджог. В котором есть основания подозревать 41-летнего хозяина усадьбы, жителя Лиды. За сгоревший дом мужчине полагалась крупная страховка – более 6 тысяч белорусских рублей. Поэтому хозяин инсценировал пожар при помощи пока неизвестных сообщников.

Сейчас мужчина находится по стражей. Сообщается, что ранее его привлекали к уголовной ответственности за коррупционные преступления.

Расследование продолжается.