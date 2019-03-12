Lozhyte svoi dendgi skoree syuda! Антон Орехъ

12.03.2019, 18:43

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Антон Орехъ

Как Россия «повышает» свою инвестиционную привлекательность.

Толпы каких-то аналитиков, трамвай экономистов, орда советников и бездельников ломают головы над тем, как же повысить инвестиционную привлекательность России и улучшить ее инвестиционный климат. Программы пишут, проводят конференции, в Питере вот уже в который раз состоится на эту тему аж целый международный форум.

А вопрос-то решается элементарно! Достаточно одного районного судьи и одного приговора – и вопрос решен! Ведь насколько улучшился этот самый климат и как дико выросла привлекательность инвестиций в Россию после того, как под стражу взяли Майкла Калви! В разы выросло всё! Теперь и форум как таковой не нужен — с балалаечниками, птицами-тройками и осетрами.

Собственно, к похожему выводу пришли, как я понимаю, земляки этого бедолаги Калви, и на питерский Форум их можно не ждать. Привлекательность инвестиций доказана! Государственные гарантии тверды как гранит невских набережных! А правила игры прозрачны и постоянны, как питерская погода и небо над Градом Петровым. Или я что-то с небом и погодой напутал?

Рецепт, к слову, универсален. В нашу экономику, говорят, неплохо вкладывались немцы. А не подсадить ли к Майклу Калви по соседству какого-нибудь Фрица Мюллера? Итальяшку какого-нибудь, япошку, французика из Бордо. Можно даже найти на посадку зажиточного китайца! Чем больше посадим всяких разных басурман – тем охотнее они станут вкладывать деньги в российские предприятия и, не побоюсь этого слова, стартапы!

И не пытайтесь найти в этом логику.

Еще когда поймали Калви, кремлевские толмачи и комментаторы сразу сказали, что арест старейшего, крупнейшего, авторитетнейшего инвестора, души не чаявшего в России и четверть века за нее болевшего – это не беда. Заступничество всех подряд – это, впрочем, тоже оказалось не беда.

А вообще, удивляет не то, что американские бизнесмены хотят бойкотировать питерский Форум. Удивляет то, что они приезжали на него раньше, что действительно считали Россию, вопреки всему, интересным рынком, видели здесь перспективы, закрывали глаза на санкции и политические споры.

Удивляет, что таких, я бы сказал, верующих людей, все-таки было достаточно много. А коль скоро логики в этом не было и прежде, то не стоит искать ее и сейчас.

Наверное, несмотря на арест Калви и бойкот Форума американцы и все прочие иностранцы должны отдать нам последние деньги – только подставляйте карманы. А уж если Калви дадут реальный хороший срок – так вообще отбоя не будет от желающий снять с себя за ради нас последнюю рубаху.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»