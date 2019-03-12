Европарламент: «Северный поток-2» должен быть остановлен 2 12.03.2019, 19:35

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Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

РФ использует свои энергетические ресурсы как политический инструмент, считают евродепутаты.

Европейский парламент призвал остановить строительство Северного потока-2. Об этом говорится в резолюции Европарламента о будущих отношениях между ЕС и Россией, передает liga.net.

В Европарламенте считают, что запуск газопровода усилит зависимость Европы от поставок российского газа, а также угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует его энергетической политике.

"Евросоюз в настоящее время является крупнейшим торговым партнером России и сохранит свою позицию ключевого экономического партнера в обозримом будущем. Но Северный поток 2 усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает его внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике ЕС и его стратегическим интересам. Следовательно, его строительство должно быть остановлено", - указывается в документе.

В отчете отмечается, что Россия использует свои энергетические ресурсы в качестве политического инструмента для увеличения своего влияния.

В связи с этим, в Европарламенте убеждены, что "никакие новые проекты" не должны быть реализованы без предварительной юридической оценки на соответствие законодательству ЕС и согласования с политическими приоритетами.

Напомним, 13 декабря 2018 года Европарламент принял резолюцию, которой призвал запретить строительство Северного потока-2, назвав газопровод "политическим проектом".

Ранее сообщалось, что США готовятся ввести санкции против европейских компаний, которые вместе с российским Газпромом финансируют строительство газопровода.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. К началу марта по дну Балтийского моря проложено 818 км труб газопровода.

Северный поток-2 хотят пустить в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Газпром. Партнеры российского монополиста - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) – обещали профинансировать 50% проекта.